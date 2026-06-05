平保及国寿等大型险企传「债券南向通」买点心债

据彭博报道，中国部分大型保险公司近日开始通过债券南向通购买点心债，有望为该市场进一步引入增量长期资金。

金监总局：同意部分头部公司进行

国家金融监督管理总局回复彭博查询时表示，近日同意部分头部保险公司通过南向通机制投资符合条件的债券。知情人士指，上周较后时期获得监管部门首肯后，至少两家内地大型保险公司已开始买入点心债。

报道指，此次监管放行保险机构参与南向通投资，距离中国宣布将非银机构纳入该机制已近一年。险资借道南向通布局点心债，有望为本已迅速扩容的点心债市场带来更多长期配置资金。

知情人士称，目前已被纳入南向通投资者名单的保险机构包括中国平安保险（2318）、泰康保险和中国人寿（2628）等。

点心债发行规模今年来增27%

债券南向通于2021年启动，是内地机构经香港投资离岸债券的重要通道，初期以银行为主要参与者。去年7月，中国表示将完善南向通运行机制，将投资者范围扩大至券商、公募基金、保险等非银机构。彭博此前报道，中国据报考虑向被纳入南向通的非银机构新增提供至多5,000亿元人民币的年度额度。

在人民币国际化推进及低融资成本优势推动下，点心债发行近年来不断刷新纪录。彭博数据显示，2026年迄今，点心债发行规模已达4,568亿元人民币，按年增长27%。