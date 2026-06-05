黑石旗舰私募信贷基金首设赎回限制 本季仅批5%申请

《华尔街日报》报道，全球另类资产管理巨擘黑石集团（Blackstone）旗下私募信贷基金（Blackstone Private Credit，BCRED）因面临投资者大规模撤资，首度实施赎回限制，本季赎回申请将仅获批准5%，有关基金总资产达790亿美元。

据周四（4日）提交的监管文件，该基金在第二季收到相当于总份额10%的赎回申请，最终决定将本季的回购上限严格限制在5%。黑石表示，赎回申请在季度后半段已有所放缓，并称「BCRED资本充足，贷款偿还和资金流入超过了股票回购」。

回顾今年首季，BCRED曾面临占资产规模7.9%的赎回请求，当时黑石将上限从5%上调至7%，并由公司及高管动用4亿美元个人资金注资，以满足所有撤资需求。

私募基金第一季赎回量增

现时，规模高达1.8万亿至2万亿美元的全球私募信贷市场正普遍面临流动性考验。较早前，蓝猫头鹰（Blue Owl）规模达360亿美元的私募信贷基金在第一季面临的赎回比例高达22%；Cliffwater周二表示，其310亿美元的私募信贷基金，在第二季收到17%的赎回请求。

报道引述市场分析指出，由于投资者担忧借款企业的信贷质素下滑，以及人工智能（AI）发展对部分依赖私募贷款的软件公司造成冲击，触发了包括贝莱德（BlackRock）在内的多家机构基金遭遇大规模赎回潮。



