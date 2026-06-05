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瑞银传推迟内地财富展望活动 汇丰据报减少赴华出差

商业创科
更新时间：14:20 2026-06-05 HKT
发布时间：14:20 2026-06-05 HKT

中国近期整治非法跨境证券交易、对跨境投资资金流动采取监管措施后，彭博引述知情人士报道，多间国际金融机构正重新评估在华的业务策略，一些机构推迟在内地举行的活动并限制员工赴内地出差。

知情人士透露，瑞银集团原定于本月在内地举行的年中财富展望活动已被推迟，但其他活动将照常进行。汇丰控股（005）一项在内地举办的活动照常进行，但主办单位建议驻香港的私人银行家非必要避免赴内地出差。一位知情人士透露，一些原计划参加的人士已经取消行程。报道又引述渣打银行表示，正在评估其政策。

汇丰发言人向彭博表示，期待下周在内地为客户举办半年一度的投资展望活动，相关出差计划将照常进行，瑞银则不予置评。

据国际金融协会的数据显示，受中国经济前景和全球资产多元化需求带动，中国居民去年将8070亿美元转移出境，创下纪录高位。

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