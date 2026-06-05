大行指亚洲AI股估值仍合理 「不存在泡沫」 惟美息成最大风险

据彭博报道，欧洲最大资产管理公司、资产规模达2.4万亿欧元的东方汇理（Amundi）表示，亚洲AI相关股票未见泡沫，相对于企业的高盈利预期，现时估值仍然合理。该行预期，在科技巨头持续投入AI基建下，半导体及硬件供应链仍具上升空间，但警告美国联储局的利率政策将成为左右板块升势的最大风险。

盈利预期极高 估值仍属合理水平

受惠于AI热潮，新兴市场科技股表现强劲。韩国KOSPI指数即使在今日暂时录得4.92%跌幅，今年累计升幅仍近95%，当中三星电子及SK海力士等科技股的升幅更为显著。科技股亦成为今年新兴市场基准指数累升25%的主要动力。

东方汇理新兴市场策略环球主管Alessia Berardi表示，「我们认为不存在泡沫。」她指出，市场对这些科技公司的盈利预期极高，相对于它们预期实现的盈利，现时的估值水平依然显得合理。这意味著高企的股价及严苛的盈利预测，不太可能阻碍亚洲半导体、硬件及供应链企业的升势。

AI基建投资料达5万亿美元

Alessia Berardi亦预期，到2030年全球针对AI基础设施的投资额将高达5万亿美元，为这些网络提供算力及支持的硬件供应商，未来仍具备庞大的潜在升幅。

升势取决于美国投资周期及息口

尽管基本面强劲，但未来的升幅最终取决于美国科技巨头会否继续扩大对AI的资本开支，而这项投资周期对美国联储局的政策路径高度依赖。目前市场交易员正押注联储局下一步行动将是加息，以应对持续高企的通胀。

若美国国债收益率持续上升，将推高企业的借贷成本及投资的门槛回报率（Hurdle rate），潜在威胁AI相关的资本开支。

Alessia Berardi警告，板块前景仍高度依赖美国的投资周期，美国的利率及收益率对科技投资至关重要，任何对联储局息口预期的转变，最终都会影响亚洲科技股的交易部署。