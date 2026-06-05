标普拒改快速纳入规则 SpaceX短期难跻身标指 去年劲蚀49亿成绊脚石

标普全球（S&P Global）宣布，不会更改其主要指数的纳入要求，意味目标估值高达1.75万亿美元的SpaceX，无缘在短期内跻身标普500指数。

拒以市值规模豁免盈利门槛

标普全球明言，不应单凭市值规模，而豁免对企业财务可行性、上市时间及可投资权重（IWF）等要求。根据标普现行规定，企业必须在最近一个季度，以及过去四个季度累计均按美国通用会计准则（GAAP）录得盈利，方可获纳入标普500指数。

资料显示，SpaceX在2025年收入虽按年增长33%至186.7亿美元，惟全年仍录得49.4亿美元亏损。

标普500指数是华尔街最受关注的基准指数，目前有数万亿美元的被动型指数基金追踪。若标普最终放宽规则，将迫使这些被动基金大举买入SpaceX股份。

纳指及富时已放宽纳入规则

事实上，为争夺这批超级科企巨头，多间指数公司已率先行动。纳斯达克已修改相关规定，为SpaceX、Anthropic等新上市巨企纳入纳斯达克100指数开绿灯。当SpaceX获纳入该指数后，相关被动基金将被迫买入大量流通股份。

此外，富时罗素早前亦宣布新设的「快速纳入规则」，令SpaceX合资格获纳入罗素美国股票指数及富时全球股票指数系列。至于标普全球亦表示，将修改其涵盖范围更广的「标普全市场指数」及「道琼斯美国全市场指数」的纳入规则，为SpaceX跻身这些追踪规模较小的指数铺路。