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微信据报与华为及小米等手机商合作 推Agent-to-Agent助手能力

商业创科
更新时间：14:34 2026-06-04 HKT
发布时间：14:34 2026-06-04 HKT

据内媒报道，腾讯（700）旗下微信正与华为、荣耀、小米（1810）、OPPO及vivo等手机厂商合作推出A2A（Agent-to-Agent）助手能力。

此外，有腾讯客服回应事件时表示，目前已有多家厂商完成接入，可通过对应手机系统的AI助手发起微信音视频通话或向指定好友发送消息。该功能基于A2A协作机制，数据安全与隐私通过双重授权机制保障。

手机助理可通话及查找联络人

另有报道指出，其他手机厂商也将陆续上线。有接近vivo人士指出，有关合作主要涉及两大功能，除了通过手机助理进行微信通话外，还可以查找微信联络人。值得一提的是，微信此前曾面向手机厂商开放过类似能力，但在2025年底因权限问题而大面积失效。

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