瑞银称航空业供需重大转变 倘油价回落 利润势反弹

瑞银亚洲运输行业分析师杨裕鹏表示，疫情后市场供需环境出现重大转变，受飞机产能短缺影响，整体航班供给减少，航空公司定价能力增强；他认为，当前油价居高不下压低短期获利，但只要后续油价回落，行业利润有望反弹。

亚太区机队增长速度大减

杨裕鹏解释，飞机制造商产能迟缓，加上疫情带动产业整并，亚太区机队增长速度大减。他称，剔除中国及印度持续扩增机队，其余亚太地区飞机数量几乎没有增长，专飞长途的宽体客机供给尤其紧张。他补充，目前出行需求较疫情前多出四成以上，市场供不应求，航空公司不再需要削价竞争，整体盈利优于疫情前。

优先配置周期性强航空股

投资策略上，杨裕鹏建议采取短中长线分离布局。他指出，短期因地缘冲突与油价不确定性偏高，优先配置周期属性强的航空个股，受供给紧缩带动，相关标的具备行情潜力。他补充，中长期随着供给紧缺格局延续，飞机产能不足令市场竞争趋缓，航空公司定价实力稳固，油价回归合理后，行业盈利可望明显改善。

杨裕鹏指出，航空需求正呈两极分化。他表示，重视飞行体验的高消费者和年轻人，愿意花高价搭乘传统全服务航空；预算有限的消费者则优先选择便宜机票，带动廉航业绩稳定成长，两类航空公司同时受惠。

受累油价高企 短期盈利承压

杨裕鹏又提到，燃油约占航空公司三成营运成本，中东地缘冲突推升油价。他说，航空煤油涨幅远超原油，亚洲航空公司只能透过加收燃油附加费、调涨票价及控制内部成本来减轻损失，短期盈利仍承压。

他同时分析，中东航空公司因地缘问题缩减欧洲航线运力，亚洲航空公司顺势抢占市场、拉高客座率。他预期，当油价回归合理水平后，在供给紧缩与需求支撑下，航空业盈利将明显恢复。

谈及市场分化，杨表示，全服务航空与廉航的获利表现取决于客源属性及成本架构。他提到，主打休闲客群的航空公司需求弹性较大，油价高企对廉航冲击相对显著；长途航线受宽体机短缺加持，理论获利潜力更佳，但受限于飞机数量不足，运能难以快速扩张，无法充分释放收益。