南韩金融监督院向渣打等5银行罚款6000亿韩元 涉不当销售ELS

据《韩联社》报道，南韩金融监督院（FSS）针对与恒生中国企业指数挂钩的股票挂钩证券（ELS）造成损失一事，决定对渣打集团（2888）在内等5家银行，处以总计约6,000亿韩圜（约30.7亿港元）罚款。

罚款金额已较预期大减

FSS今日上午召开制裁审议，重新讨论上述ELS不当销售的制裁方案，结果决定对KB国民、新韩、韩亚、NH农协及渣打韩国等5家银行罚款，总额约6,000亿韩元，较今年2月FSS所提出的1.4万多亿大减。若与该事件发生后FSS最初估算约4万亿韩元罚款比较，更只有约15%。

FSS早于2024年初确认，南韩5家银行、6家证券行在销售与恒生国指相关的复杂金融产品时，存在严重的监管不合规和系统性失败，并指若恒生国指维持2024年初水平，相关ELS散户投资者将损失5.8万亿韩圜（当时接近345亿港元），而且散户投资者中不乏退休人士。