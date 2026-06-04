黄仁勋宣称押注AI投资者可获惊人回报 只有「疯子」才质疑

「鳄王」达里奥（Ray Dalio）警告AI市场已经显露出泡沫的迹象、而且最终将会破裂之际；另一边厢，英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋周二在台北一场活动上则宣称，愿意押注AI热潮的投资者将获得「惊人」回报，以试图消除人们对人工智慧巨额投资及其长期获利能力的担忧。他又指，只有「疯子」才会质疑AI投资的回报，因为这项技术已创造了数万亿美元价值。

AI投资回报率已被彻底重塑

据彭博报道，黄仁勋这番言论恰逢全球投资者持续争论的一个问题，亦即是市场否正在投资一个即将破裂的泡沫。不过，黄仁勋表示，「仅在过去6个月，投资回报率（ROI）已被彻底重塑，现在它的获利高得惊人」。

他提到，「还记得去年我们聚在一起的时候吗？当时围绕这些投资的论调和叙事都是：投资回报率在哪里？」他说，「现在给我举个例子，看看还有没有哪个人会这么说。那样的人听起来简直像疯了一样」。

报道又指，黄仁勋不仅宣传了自己的公司，还特别提到了与其合作的数百家科技公司，包括美光科技、SK海力士及台积电。此外，黄仁勋早前力挺Marvell将加入市值1万亿美元的行列后，刺激该公司股价飙升。

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