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长桥暂停客户境内开仓及入金 作合规调整 境外服务不受影响

商业创科
更新时间：22:34 2026-06-03 HKT
发布时间：22:34 2026-06-03 HKT

继老虎证券公布调整存量投资者帐户在中国境内的服务后，长桥证券亦公布，为落实中国证监会两年集中整治期的相关行业监管要求，对来自中国大陆境内访问长桥的服务作出合规调整，自 2026年6月12日起生效。相关调整包括仅支持卖出、平仓操作、资金转出；而股票等所有品种的新开仓、加仓交易；资金转入则不可执行。

长桥：落实中证监整治要求 境外提供服务不受影响

长桥证券指，本次合规调整安排适用于来自中国大陆境内访问并通过长桥平台进行的证券交易，并强调公司多市场业务运营一切正常，客户资产安全继续受到完整保障，本次调整不影响为存量投资者在中国大陆境外提供服务，也不影响全体客户现有资产安全；客户可正常查询账户、持有及卖出已有持仓。

长桥还说，将严格按照中国证监会要求稳步推进合规工作，并持续通过App、邮件、客服等多渠道与客户保持沟通。如后续中国证监会要求发生调整，将另行公告。

中证监上月打击非法跨境证券期货基金经营

资料显示，中证监上月进一步加强对防范及打击非法跨境证券期货基金经营活动，对老虎、富途、长桥三家境内外相关主体在境内非法经营证券业务等行为进行立案调查，及作出没收三券商全部违法所得等行政处罚。同时中证监还联合、人行、金融监管总局等八部门出台相关整治方案，设立为期2年的集中整治期，以全面清理相关境外机构的非法存量业务。

相关新闻：老虎国际暂停客户境内开仓交易及入金 不影响境外服务

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