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张一鸣膺亚洲第二大富豪 身家逾7200亿 字节估值攀升带挈

商业创科
更新时间：20:24 2026-06-03 HKT
发布时间：20:24 2026-06-03 HKT

在字节跳动估值提高，以及其在人工智能（AI）领域的进展下，字节跳动创办人张一鸣晋升为亚洲第二大富豪。根据彭博亿万富豪指数显示，张一鸣的净资产攀升至928亿美元（约7238.4亿港元），超越印度Reliance集团主席Mukesh Ambani，两者身家暂相差59亿美元（约460.2亿港元）。张一鸣更巩固其中国首富的地位，他于2025年首次冠中国首富。

身家7年升6倍

彭博自2019年3月起，追踪张一鸣当时130亿美元身家，至今财富增长逾6倍。目前Mukesh Ambani的净资产为869亿美元（约6778.2亿港元）；印度能源企业阿达尼集团创办人Gautam Adani则为亚洲首富，净资产高达1174亿美元（约9157.2亿港元）。UNIQLO母企迅销集团（6288）董事长、总裁兼行政总裁柳井正排第四名，其净资产725亿美元；日本软银集团（SoftBank）董事长孙正义排第五，净资产720亿美元。

张一鸣的财富激增来自字节跳动旗下短视频应用程式TikTok，及AI聊天机器人豆包的成功，豆包已吸引逾3亿月活跃用户，另字节跳动今年初将其部分美国业务转移予美国投资者。

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