大湾区航空登记服务正式迁往机场T2 可手机特快行李托运

大湾区航空宣布，已正式将旅客登记服务由香港国际机场一号客运大楼迁往刚于上星期投入服务的全新二号客运大楼，整体运作畅顺有序，大湾区航空的值机柜台及手机特快行李托运柜台分别设于二号客运大楼Q及S行段。

大湾区航空副主席兼行政总裁侯伟表示，新客运大楼的崭新设计及智能设施，有助进一步提升营运效率，为旅客带来更优越的体验，将继续积极扩充飞行网络，以满足市场需求，并为巩固香港的国际航空枢纽独特地位作出贡献。

大湾区航空的值机柜台现设于二号客运大楼Q行段

可在手机应用程式完成网上预办登机手续

大湾区航空指，大湾区航空的乘客除了在二号客运大楼Q行段的值机柜台办理登机手续外，亦可先在大湾区航空手机应用程式完成网上预办登机手续，然后直接前往设于S行段的手机特快行李托运柜台使用自助行李托运服务。

大湾区航空提到，为确保搬迁工作无缝进行，一直与机管局、地面服务供应商及业务伙伴保持紧密联系，以及展开了多次联合测试，除了增派人手协助乘客之外，早前亦向乘客发送相关实用资讯，务求令他们的出行体验更加流畅及舒适。