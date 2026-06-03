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XTransfer与BBVA合作 升级南美及欧洲跨境支付服务

商业创科
更新时间：19:59 2026-06-03 HKT
发布时间：19:59 2026-06-03 HKT

全球B2B跨境贸易支付平台XTransfer与西班牙金融集团BBVA，在阿姆斯特丹举办的「2026年欧洲Money20/20」金融科技盛会上，签署合作备忘录，双方将深化在南美洲与欧洲地区的跨境支付基础设施合作。

实现无缝外汇兑换与交易处理

根据合作备忘录，XTransfer与BBVA共同探索建立一体化跨境金融解决方案，服务范围覆盖南美洲、欧洲及香港，包含外汇兑换、本地支付与跨境支付等业务。双方还将探索运用API、数字平台、收款解决方案及虚拟帐户等技术与创新工具，实现更自动化、实时化、无缝化的外汇兑换与交易处理。XTransfer指，本次合作通过优化支付流程、提升业务连通性，有望为开展国际贸易的中小企业增强跨境金融服务的可扩展性、效率与可靠性。

南美地区收款量按年增94%

XTransfer引用其数据显示，2025年平台来自南美地区的收款量按年增长94%，但指众多中小企业仍面临开户流程缓慢、外汇限制、合规流程复杂等跨境结算难题，而XTransfer与BBVA的此次合作正是为了解决这些行业痛点 。

XTransfer创始人兼首席执行官邓国标表示，南美洲是一个充满活力但服务有待完善的B2B贸易通道，中小微企业仍面临著诸多挑战，是次与BBVA签署合作备忘录，可借助其深厚的本土专业经验，将X-Net的基础设施直接引入该地区，双方将简化跨境金融流程，为全球贸易商提升资金结算效率与金融普惠性。
 
BBVA全球科技、媒体和电信（TMT）行业联席主管Ksenia Nekrasova表示，客户营运模式已转变，数字平台需要全球化、实时化、高度集成化的服务，本次合作能预视有关发展趋势，强化在科技、媒体与通信领域的服务能力，为客户国际化拓展提供适配其业务规模与复杂度的解决方案。

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