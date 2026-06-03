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千问App向第三方Agent、Skill全面开放 肯德基、瑞幸及蜜雪等首批上线

商业创科
更新时间：15:17 2026-06-03 HKT
发布时间：15:17 2026-06-03 HKT

阿里巴巴（9988）旗下千问App宣布，将向第三方Agent、Skill全面开放，所有企业均可于千问营运自己的品牌Agent，自定义Agent人设与服务范围，并以对话形式为用户提供服务；而肯德基、瑞幸咖啡、蜜雪冰城等首批企业正在千问生态中测试Agent化服务，并将陆续上线。

过去半年已积累丰富经验

公司表示，千问App过去半年已陆续接入地图、打车、购物、闪购等数十个阿里生态Agent，每天服务类对话上亿次，在需求理解、服务匹配和主动规划上积累丰富经验，现时希望把相关能力开放，与各行各业共建AI时代的Agent服务生态，为用户提供一个万能的AI助手。

至于肯德基将成为首个接入千问App提供Agent化服务的餐饮品牌，用户可通过千问App在内地超过13,000家肯德基门店完成AI点餐、下单、支付及到店取餐等操作。

可理解用户需求 推荐合适选择

相较传统App的菜单式介面互动，用户只需用日常语言表达个性化点餐需求，例如「帮我在最近的肯德基门店，叫一个60元以内的两人餐，到店自取」，或者「还有20分钟到火车站，帮我在附近肯德基门店叫一份香辣鸡腿堡，稍后自取」等。千问App可理解用户需求，并推荐最合适门店、匹配个性套餐，并显示门店距离及取餐时间。 

此外，企业Agent将具备记忆与主动规划能力，可在特定场景下主动提供服务，如行程提醒、权益到期、复购推荐等。以东方航空的Agent为例，在深入理解用户出行计划和旅行偏好后，可针对旅客需求智能推荐行程方案。瑞幸咖啡方面，则可因应实际排队时间，主动建议提前下单等。

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