DeepSeek据报首轮融资筹500亿 投资者包括腾讯及宁德时代
更新时间：13:49 2026-06-03 HKT
发布时间：13:49 2026-06-03 HKT
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据路透引述消息报道，内地AI初创公司DeepSeek将在首轮融资中筹集约500亿元人民币，投资者包括腾讯（700）和宁德时代（3750）；完成后，DeepSeek估值可能介乎3,500亿至4,000亿元人民币。
梁文峰承诺投入200亿
报道指出，DeepSeek创办人梁文峰已承诺投入200亿元人民币的自有资金，腾讯正考虑投资100亿元人民币，宁德时代则正在考虑投资50亿元人民币，并使上述两间公司成为本轮融资中最大的外部投资者。
网易及京东也进行谈判
同时，DeepSeek也正在与国家人工智能产业投资基金、网易（9999）及京东（9618）进行最终谈判，但计划中的投资者人数将少于10间。
报道形容，有关阵容突显了中国为建构日益自给自足的AI产业所做努力，从模型到能源基础设施，都力求实现这一目标。知情人士又透露，DeepSeek预计将在未来几周内完成此轮融资，但财务细节仍有可能改变。
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