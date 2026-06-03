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TOTO加码半导体材料业务 相关资本支出大增至占逾一半 股价破顶升8%

商业创科
更新时间：12:19 2026-06-03 HKT
发布时间：12:19 2026-06-03 HKT

据彭博报道，日本座厕及卫浴制造商TOTO预计，未来几年其晶片相关业务支出将占公司总资本支出的一半以上，期望借助人工智能热潮为公司开拓新增长。

TOTO今日股价再创新高，最新报7863日圆，升7.95%。

TOTO近年受惠于人工智能浪潮，因该公司是全球第二大静电吸盘(Electrostatic Chucks)生产商，该部件广泛应用于NAND存储晶片制造，用于在晶片制造过程中固定矽晶圆。

已完成美国及中国大规模扩产计划

TOTO首席技术官Ryosuke Hayashi接受彭博访问时表示，该公司将打造「能够妥善应对需求」的生产体系。他说，随著公司已完成在美国和中国的大规模扩产计划，住宅设备业务与新业务领域的资本支出占比将出现逆转。在截至今年3月的财年中，TOTO半导体相关产品支出占资本开支的11%。

该公司在今个财年将投入约300亿日圆用于资本支出，并正在提升静电吸盘的产能。Ryosuke Hayashi表示，即使快速增长的业务利润率会受到设备折旧成本和汇率的影响，「但销售额肯定会增长」。他又表示，随著「小晶片」（chiplets）的使用增加，将会为高性能工程陶瓷及其他领域创造新的需求。他指出，仅靠树脂和金属已经不够了。

相关文章：日本马桶成AI概念黑马 「陶瓷黑科技」晶片不可或缺 Toto拟300亿提升产能

分析师料晶片相关业务增长仍大

TOTO股价在过去一年大约升了一倍，表现跑赢日本国内卫浴设备竞争对手Lixil。SBI证券市场分析师Koki Takada认为，TOTO晶片相关业务仍有增长空间，随著制造复杂度的提升，对材料的需求将进一步增加。
 

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