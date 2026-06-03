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微信AI代理据报推出时间未定 腾讯：上线时间视监管机构审批 股价回吐逾3%

商业创科
更新时间：10:41 2026-06-03 HKT
发布时间：10:41 2026-06-03 HKT

内媒报道指，腾讯（700）目前无法确定微信AI代理何时推出，上线时间仍取决于监管机构的审批。腾讯今早股价回吐，最新报463.4元，跌逾3.7%。

内媒《财经》报道引述腾讯人士指，微信AI代理的上线时间，很大程度上取决于监管方对AI代理的审批进度，并指微信14亿的用户体量，合规流程可能比其他产品更加严格。

报道又指，腾讯人士确认微信AI代理是目前腾讯内部「最高优先级的绝密项目」，至少从2025年上半年开始筹办。

英国《金融时报》昨日引述消息指，腾讯即将推出面向中国用户的微信AI Agent，可帮助用户在应用程式内完成各种任务，并计划最快本月启动正式发布前的合规流程。消息刺激腾讯昨日大升10.5%，创2022年11月15日以来最大的单日升幅。

AI产业应用大会将在北京举行

另外，据腾讯云官号账号公布，腾讯2026 AI产业应用大会将在北京举行，将发布系列代理应用新品，并将公布infra等基础设施升级新进展。腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群首席执行官汤道生将与腾讯AI首席科学家姚顺雨同台对话，解读AI下半场腾讯在AI赛道的最新布局和思考。

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