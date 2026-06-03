日清拟年内调升日本进口货价格 推非油炸面等健康线 激活香港市场

中东战事影响能源供应不利成本，日清（1475）董事长兼首席执行官安藤清隆表示，计划本年内调升日本进口货品价格，加幅少于一成，其他产品则视下半年整体表现来评估是否上调供货价格。他设立全年毛利的增长目标为5%，对年内经营表现持乐观态度，并指有合适机会将积极推进新业务收购。

珠海设厂 核心原料自给

安藤清隆指出，战争使全球原材料价格及物流成本上升，但透过成本管控与供应链优化，集团盈利逆势稳健上行，首季纯利按年增逾一成。他提到，公司在珠海设立原料工厂，实现核心原料自给，并在香港、顺德等地布局生产线，利用大湾区内的供应链分摊成本，因此「暂时可以应对成本压力」。

对于业内有日本厂商因成本上涨而将包装简化为黑白两色，安藤清隆直言：「从未考虑过这种做法。」他表示香港及内地原材料供应充足，且食品直接面向消费者，包装品质关联品牌形象，日清绝无此类规划。

持续扩大高端产品占比

该公司今年首季业绩披露，香港及其他地区收入按年增加3.1%，相较内地业务增长4.6%为较缓。安藤清隆指，受北上跨境消费分流影响，本港首季收入平稳增长，但未见到增长放缓迹象。他指，为激活香港市场增长动能，日清推出非油炸面等健康高端产品线，目前高端产品销量增速已经超过基础款，后续将持续扩大高端产品占比，但不会替代基础产品。

内地市场方面，安藤清隆指整体处于增长红利期，内地中产阶级持续壮大，以及内地居民国内短途游增加均是重大利好，将带动大众消费，并增加对即食食品的需求。目前华东、华南市场增长稳定，华北、西北则处于拓展阶段。他又指，韩国团队亦有意开发即食面业务，计划今年或明年初把韩国特色方便面引入香港。

动漫IP加持 杯面成手信

在IP联乘方面，安藤清隆提到，部分香港独家产品如初音未来及与海洋公园联名的杯面，已成为旅客热门手信与收藏佳品，二手转售市场活跃，成为新一代香港伴手礼。

