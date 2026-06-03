港股能否延续反弹还看ATMJ｜古天后

6月3日，大致天晴，但局部地区有骤雨，日间天气酷热。美伊和平谈判未见进展，不过人工智能（AI）基建及晶片股继续热炒。美股周二反复，道指与标指再创即市及收市历史新高，纳指亦微升，创收市新高。

全球最大市值公司兼AI巨头Nvidia舵手黄仁勋，周二与晶片商Marvell行政总裁Matt Murphy参与台北国际电脑展时，点名Marvell将成为下一间市值突破一万亿美元企业，Marvell股价炒高，急升32.5%。Alphabet计划配股集资，股价跌近4%，不过公司最大客户之一博通（Broadcom）升4.7%，苹果反弹2.9%，思科升5.5%，为涨幅最大道指成份股；Nike跌4.8%，为跌幅最大道指成份股。

花旗警告：纳指100指数风险增加

花旗策略员团队警告，市场持续AI狂热，已令好仓推升至相当极端水平，导致纳指100指数容易受冲击。该指数高度集中好仓，一旦负面催化因素出现时，投资者止赚离场及好仓被迫平仓可能性将大大提高，而市场下行风险正增加。自美股3月底见底开始，标指升近20%，纳指100指数更劲升33%。不过，花旗指出，对标指目前情况唔需要太担忧，因市场上仍存在相当规模淡仓，意味若升势持续，可能出现进一步挟淡仓，从而支持市场表现。

美国10年期债息曾跌5.3个基点，报4.421厘；对息口敏感嘅2年期债息挫4.1个基点，至4.01厘。美汇指数一度跌0.15%，报99.049，其后回稳；日圆挫0.2%，低见159.99兑每美元。欧洲央行发表报告，显示去年底黄金占全球外汇储备的比率由前一年的20%提升至27%；欧元占比维持15%，但仍仅相当于美元和美债资产约三分之一。

恒指10日线25500不容再失

港股于6月有一个好开局，紧接周一反弹，周二恒指略为低开3点后即转跌为升，午后升幅进一步扩大至646点，全日升640点，报收26038，成交额3,737亿元。恒指一口气收复多条移动平均线，目前仅剩100日线约26131尚未收复。港股本轮反弹，主要因资金由热炒半新股回流至传统科技股，其中腾讯（700）旗下微信据报将推出嵌入式人工智能代理，股价急升一成，重返480水平之上。而美团（3690）业绩后亦升近一成，加上阿里巴巴（9988）及京东（9618）齐升逾6%，四股合共贡献逾300点升幅。

港股能否延续升势，要观察重磅传统科技股能否继续支撑大市向上。短线预期100日线有一定阻力，即26100-26150水平，如挑战100日线后未能企稳，回调则先以25950至26000为首个支持，即30日线及二万六心理关口，下一支持为20日线即约25800-25850，而较重要支持为50日线约25700-25750，10日线约25500不容再失。相反，100日线企稳，则下一阻力为26300-26350，而26500及26800阻力更大。

古天后