世界博彩协会指预测市场危害博彩业 金融包装实属「无牌赌博」 吁紧急堵塞监管漏洞

世界博彩协会（World Lottery Association ）发表报告指，预测市场（Prediction Market）近年交易额急速增长，形式上以金融产品作包装，但本质与投注无异，实属「无牌赌博」，正危害运动诚信、消费者保障及博彩业生态。协会呼吁各博彩及金融市场监管机构作出紧急协调，以堵塞监管漏洞。

逾九成交易涉体育及事件投注

世界博彩协会报告指出，预测市场交易额从2024年初的每月不足1亿美元，急速增长至2025年底每月超过130亿美元，至今年1月更录得260亿美元，目前超过90%交易量来自体育赛事及其他事件投注。行业推算至2030年，预测市场规模将达到1万亿美元以上。

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协会：任何包装难改博彩本质

报告指，预测市场利用监管漏洞，包装成金融工具，包括将投注行为视作「合约」，对投注人士称作「交易员」，规避了现行博彩监管体系，并改变大众的认知。但协会重申，任何包装皆不会改变其赌博本质，严正反对预测市场在不受监管下运作。

忧操纵赛果 让未成年人士投注

协会对预测市场营运提出多项忧虑，包括运动诚信、消费者保障及不公平竞争，更会对国家安全构成风险。会方指出，预测市场将敏感的政治、安全及社会事件结果与金钱挂钩，为金融犯罪、国家安全及公共秩序带来威胁。再者，预测市场缺乏监管，不法分子有机会借由操纵赛果以获取利益；同时该行为对参与人士的年龄、投注等不设限制，无法提供有节制博彩服务。相反，目前持牌博彩机构通常会承担合规、税收和社会公益慈善等成本，但预测市场却置身事外，有损博彩业竞争。

促同时受金融及博彩监管

世界博彩协会重申，任何为事件结果提供回报的产品，均属赌博行为，营运商必须接受监管，包括牌照申请、年龄验证、提供自愿暂停投注服务、参与反洗黑钱及反恐怖分子资金筹集、可疑交易报告，以及推行有节制博彩。

协会指，当预测市场的性质同时涉及金融和博彩服务时，亦应受到两方面共同监管，呼吁金融及博彩监管机构紧急协调，堵塞监管漏洞。

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反驳美国CFTC准推合约：不等同领牌照

目前预测市场获得美国商品期货交易委员会（CFTC）的管辖，并推出「事件合约」，借此声称获得监管认可，世界博彩协会亦借此反驳，指在金融或衍生工具框架下的授权，并不等同博彩牌照。协会又指，目前预测市场引起的问题已非监管灰色地带，早已在欧美地区掀起法律争议，各持分者有必要尽快采取行动，强调「消费者保障与运动诚信不容谈判」。