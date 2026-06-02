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SK海力士记忆体产能拟5年内翻倍 料供不应求至2030年

商业创科
更新时间：17:27 2026-06-02 HKT
发布时间：17:27 2026-06-02 HKT

据彭博报道，南韩晶片巨头SK海力士正计划在未来5年内将记忆体晶片产能提升1倍，以缓解AI晶片严重短缺的瓶颈。同时，SK集团会长崔泰源在台北国际电脑展（Computex）期间坦言，存储晶片的供不应求局面可能会一直持续到2030年。

扩大资本开支应对供求失衡

SK海力士与三星电子、美光科技（Micron）共同主导全球储存市场。崔泰源表示，为了应对目前市场上存储晶片短缺问题，SK海力士正在加大资本开支以解决供需失衡，不过他未有披露集团具体拨作此用途的投资金额。

事实上，随著Meta等科技巨头投入数万亿美元兴建AI数据中心，记忆体晶片已成为AI技术发展的最大瓶颈。由于大模型需要存储及处理海量数据，市场普遍预期，高频宽记忆体（HBM）等核心组件的短缺状况至少会持续到2027年，这令记忆体厂商对全球科技巨头拥有非同寻常的定价权。

会面黄仁勋 与Nvidia紧密合作

另外，据韩媒报道，崔泰源日前在台北会见黄仁勋，双方在聚会中共同回顾了两家公司在AI记忆体晶片领域取得的成果，并探讨了未来在AI存储晶片领域的深化合作。报道提到，黄仁勋指HBM供应链最关键的要素为效能、品质、稳定性和供应能力，因此Nvidia正与SK海力士紧密合作。

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