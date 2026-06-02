法贸银行料打击非法跨境炒股冲击本港银行收入 整体影响可控

中国打击非法跨境炒股，法国外贸银行亚太区专题研究经济学家牟昊鑫表示，短期将冲击香港零售及私人银行的非息收入，但当局并非全面收紧出境投资，长远将引导资本流向合规渠道。他指出，内地机构跨境绿色金融等投资持续推进，香港仍将受益于内地万亿级贸易顺差带来的资金配置需求，资金或更多留在香港人民币资产，预期内地收紧跨境投资对香港银行业整体影响可控。

法国外贸银行亚太及中东区首席经济学家艾西亚指，美国利率走向不明，若美国联储局加息25个基点，香港大机会跟进上调12.5个基点，香港最优惠利率（P）惯例同步小幅上调，而年内港股IPO密集招股持续收紧银行间流动资金，带动Hibor走高，抬升融资成本。

本港商业房地产不良贷款未改善

香港银行业资产质素方面，艾西亚指，当前不良贷款压力更多来自本地经济，而非内地企业，而本港经济呈「K型复苏」，企业营运表现分化或加剧资产质素压力。她指，银行已通过债务重组等工具缓解风险，预计不良贷款率虽短期难快速下降，但亦不会大幅攀升，且香港私人信贷风险可控，整体敞口小于海外市场。

法国外贸银行亚太区高级经济学家吴卓殷指，本港银行业受高利率、经济转型和K型复苏带来的挑战，或将影响信贷风险和偿还能力。他指，商业房地产仍是较大的隐患，需求几乎没有改善，尤其是写字楼市场，预计银行将继续通过重组、担保安排、撇帐等方式处理不良资产。

内银收入增速料提升 惟盈利能力受限

对于内地四大行今年业绩预测，吴卓殷表示，受益于政府债券配置带动资产增速回升，四大行全年收入按年增速有望加快，但盈利修复受限。他解释，一方面资产质素压力上升，促使银行计提更多拨备，另一方面净息差持续收窄、信贷增长乏力，预计全年盈利增速呈温和正增长，难现大幅反弹。非利息收入方面，吴卓殷指，财富管理业务贡献改善，但咨询等其他业务竞争加剧，整体难有显著突破，非息收入占比预计企稳。

牟昊鑫又表示，得益于强劲且持续的经常帐户盈余，中国已成为全球净债权国，持续的低利率对中国银行业的盈利能力带来巨大压力，银行正增加海外投资以寻求更高回报。