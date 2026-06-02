宏利香港与阿里云合作 共同探索开发AI应用项目

宏利香港今日（2日）宣布与阿里巴巴（9988）旗下阿里云建立策略合作伙伴关系，双方将建立协作框架，推动负责任的人工智能（AI）创新，加快AI技术在业务层面的部署。该合作亦有助于促进AI在保险业的应用发展，进一步巩固香港作为区内AI创新枢纽的地位。

根据合作备忘录，结合宏利在保险及金融服务方面的实力与阿里云的AI与云端技术，双方将共同探索开发AI应用项目，以提升客户体验、营运效能并促进可持续的长远增长。相关协作将遵循严格的保安、私隐保障及负责任AI原则，并符合适用的法律、监管及数据治理要求。

探索共建联合AI中心

宏利香港与阿里云将积极探索共建联合AI中心，培育新一代AI应用，并开发切合宏利业务重点的创新应用场景。这方面的合作预期将重点推动AI解决方案融入数码客户体验流程，具体涵盖强化欺诈侦测能力，以及进一步提升个人化服务体验。

此外，该合作亦提供框架，用于识别及评估潜在的共同开发机会，在合适情况下推进市场化合作，并对可带来实质业务效益的新兴技术进行评估。相关计划将视乎双方进一步协议及监管部门的审批而定。

宏利又提到，已在其香港多个业务领域部署AI应用，涵盖客户互动工具、通过数据分析支援前线销售，以及通过智能自动化提升营运效率与服务响应水平。公司更预期，于2027年前创造超过10亿加元的企业级AI价值。