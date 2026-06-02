Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中银再助韩国进出口银行发云吞债 规模40亿元

商业创科
更新时间：15:20 2026-06-02 HKT
发布时间：15:20 2026-06-02 HKT

中银香港与中国银行首尔分行联动，再助韩国进出口银行（The Export-Import Bank of Korea）发行港币债券（俗称「云吞债」）。中银香港担任此次债券发行的联席牵头经办人兼账簿管理人及交叉货币互换交易行。

继去年7月发行云吞债后，韩国进出口银行是次发行的3年期债券规模增至40亿港元，定价为3.324%。簿记建档峰值订单规模达61.23亿港元。中银香港全程参与此次发债项目的执行工作，包括文件、销售、定价，以及发行后交叉货币互换交易等工作。

中银香港指，今次发行创下多项突破，包括韩国进出口银行历来最大规模的港币公募债券发行、该行港币公募债券的最低发行利差，以及该行在所有币种发行当中首次实现个位数利差定价，体现了市场对其信用实力的高度认可。

获本地及国际投资者踊跃参与

中银香港副总裁王化斌表示，本次发行获本地及国际投资者踊跃参与。作为韩国主要政策性进出口信用机构，韩国进出口银行有稳定融资需求，再次回访香港市场，旨在推动资金来源多元化，延续其亚洲融资布局。是次该行再度发行云吞债，不仅彰显客户对香港作为可靠且具吸引力国际融资平台的高度认可，也体现国际机构对本港资本市场信心的持续提升，有助提升香港作为国际债券发行中心的竞争力，并进一步深化与韩国的金融合作。
 

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
18岁DSE生霸气宣布做保安 豪言「行少50年弯路」 被嘲浪费青春一句话神反击 网民赞人间清醒｜Juicy叮
时事热话
5小时前
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
2026-06-01 15:30 HKT
篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代
01:36
篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代
社会
6小时前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
22小时前
李家鼎闹爆逾10次「仆X仔」  《东周刊》独家专访鼎爷  公开宣布同李泳汉脱离父子关系
01:09
李家鼎闹爆逾10次「仆X仔」  《东周刊》独家专访鼎爷  公开宣布同李泳汉脱离父子关系
即时娱乐
6小时前
香港小姐2026首轮面试佳丽逐个睇 高质学霸同场大比拼 《冲上云霄》童星林颖彤再战娱圈
16:41
香港小姐2026首轮面试佳丽逐个睇 高质学霸同场大比拼 《冲上云霄》童星林颖彤再战娱圈
影视圈
4小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
法官斥责被告邱镇濠以沾上沙子的手指插入女事主下体，行为污秽恶劣。资料图片
男侍应草地两奸醉娃 曾以手指沾沙粒唾液插阴 官斥行为污秽恶劣 判囚5年
社会
22小时前
Save Lily︱孙玉菡：社工多次登门造访、等到深宵均未能接触该对父母 终以电邮取得联络正安排约见
社会
3小时前
浴室/厨房瓷砖缝发霉变黄极难搞？专家教2招简单去污神技 数分钟后极速除黑垢
浴室/厨房瓷砖缝发霉变黄极难搞？专家教2招简单去污神技 数分钟后极速除黑垢
食用安全
8小时前