中银再助韩国进出口银行发云吞债 规模40亿元

中银香港与中国银行首尔分行联动，再助韩国进出口银行（The Export-Import Bank of Korea）发行港币债券（俗称「云吞债」）。中银香港担任此次债券发行的联席牵头经办人兼账簿管理人及交叉货币互换交易行。

继去年7月发行云吞债后，韩国进出口银行是次发行的3年期债券规模增至40亿港元，定价为3.324%。簿记建档峰值订单规模达61.23亿港元。中银香港全程参与此次发债项目的执行工作，包括文件、销售、定价，以及发行后交叉货币互换交易等工作。

中银香港指，今次发行创下多项突破，包括韩国进出口银行历来最大规模的港币公募债券发行、该行港币公募债券的最低发行利差，以及该行在所有币种发行当中首次实现个位数利差定价，体现了市场对其信用实力的高度认可。

获本地及国际投资者踊跃参与

中银香港副总裁王化斌表示，本次发行获本地及国际投资者踊跃参与。作为韩国主要政策性进出口信用机构，韩国进出口银行有稳定融资需求，再次回访香港市场，旨在推动资金来源多元化，延续其亚洲融资布局。是次该行再度发行云吞债，不仅彰显客户对香港作为可靠且具吸引力国际融资平台的高度认可，也体现国际机构对本港资本市场信心的持续提升，有助提升香港作为国际债券发行中心的竞争力，并进一步深化与韩国的金融合作。

