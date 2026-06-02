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外界关注AI企业如何分享成果 黄仁勋称「尽可能提高员工薪酬」

商业创科
更新时间：14:07 2026-06-02 HKT
发布时间：14:07 2026-06-02 HKT

随着AI投资热潮推升科技业盈利，外界关注企业如何与员工分享成果。英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋周二在台北国际电脑展（Computex）期间亦被问到关于三星电子及其近期达成的薪酬协议，他回应指会「尽可能提高员工薪酬」，但也说「我这么做，并不代表这种做法是对的」。

三星早前与工会达成协议

据外媒报道，从韩国到台湾，全球AI模型迭出的的主要受益者正面临越来越大的压力，被要求分享更多利润。其中，三星早前与工会成员达成协议，避免了一场可能造成灾难性后果的罢工；英伟达的合作伙伴台积电也试图平息人们对利润分成问题的担忧。

台积电或面临更多薪酬问题

报道指出，台积电总裁魏哲家上周主持一场员工大会时，向员工保证今年的激励计划增幅将超过去年。同时，该公司可能在周四的年度股东大会上面临更多关于员工薪酬的问题。

另一方面，员工们也担心自己最终会被取代，但黄仁勋周一驳斥了AI会威胁就业的说法，称有关说法纯属「无稽之谈」，并表示AI反而会推动收入、利润和GDP增长。根据三星3月提交的文件显示，去年三星员工的平均年收入则为1.58亿韩元（约10.5万美元）。

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