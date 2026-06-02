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Häagen-Dazs撤出中国直营店 柠季收购门市兼获品牌独家授权

商业创科
更新时间：11:42 2026-06-02 HKT
发布时间：11:42 2026-06-02 HKT

通用磨坊（General Mills, GIS）宣布，将旗下Häagen-Dazs的中国内地门市出售给中国茶饮品牌柠季在内的投资集团。

柠季将获得独家授权，在内地雪糕门店及礼品业务中使用Häagen-Dazs品牌。不过Häagen-Dazs在中国的零售及餐饮服务，将继续由通用磨坊拥有及经营。

通用磨坊表示，交易预计今年内完成，但仍需获监管机构批准，该公司未有披露该交易的财务条款。

柠季2年前攻港 惟水土不服

主打手打柠檬茶饮的柠季，现时在内地拥有超过3,000间茶饮店，2024年亦进军香港开店，并一口气开立10间分店。不过早前有报道指，柠季香港多间分店已先后结业，目前仅余元朗分店。

柠季香港分店据报仅余元朗一间。
柠季香港分店据报仅余元朗一间。

通用磨坊：符专注增长战略

通用磨坊在公告表示，自2018财年以来已大幅重塑其投资组合，通过收购与剥离，调整了近三分之一的净销售基础，又指今次交易符合其「Accelerate」战略，进一步提升该公司专注最强盈利增长机会的品牌和渠道。

通用磨坊是美国著名食品企业，除了Häagen-Dazs，港人熟识的「湾仔码头」水饺亦是旗下品牌。

除了通用磨坊，近年不少海外品牌均调整其中国发展战略，包括出售资产或与本地合作伙伴成立合资企业，例如星巴克今年4月以40亿美元，将其中国业务的控股权出售给私募股权公司博裕资本。
 

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