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阿里旗下千问发布Qwen3.7-Plus多模态模型 股价曾升逾6%

商业创科
更新时间：11:08 2026-06-02 HKT
发布时间：11:08 2026-06-02 HKT

阿里巴巴（9988）旗下千问发布Qwen3.7-Plus，将视觉与语言统一为一体化智能体基座的多模态模型，目前已上线阿里云百炼，对外提供API服务。受消息影响，阿里股价今早曾升逾6%，高见130.3元；暂报128.3元，续升逾4%。

全面升级视觉及语言能力

根据介绍，Qwen3.7-Plus全面升级视觉及语言能力，同时保持在编码、工具使用和生产力工作流方面的完整智能体能力，其核心特色在于作为多模态交互混合智能体的能力，并具备跨框架泛化能力，无论通过Claude Code、OpenClaw、Qwen Code还是其他框架部署，均能保持稳定表现。

此外，Qwen3.7-Plus的多模态能力提升，不仅是单点视觉理解能力的优化，而是围绕多模态智能体所需的关键能力系统性增强：看懂复杂视觉输入、基于视觉进行推理、调用工具解决问题，并最终在代码或GUI环境中执行任务。
 

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