腾讯据报测试微信AI代理平台 列最高战略 最快本月合规审查 股价收升逾一成

据英国《金融时报》引述消息报道，腾讯（700）正为拥有14亿用户的微信测试内置的AI代理平台。据悉，对阿里巴巴（9988）及字节跳动等对手在AI领域步步进逼，腾讯已将该项目列为最高战略优先事项，最快本月启动正式上线前的合规审查程序。受消息影响，腾讯股价今日一度急升11%，高见484.8元，收市报469美元，升约10.5%。

可自动调用数百万个小程序

报道引述消息透露，在早期的演示版本中，用户只需在微信主介面向右滑动，即可进入AI代理的聊天介面。用户输入指令后，AI代理能自动调用微信内的数百万个小程序完成复杂任务，例如根据特定的口味和价格要求，寻找咖啡店并下单买饮品。

事实上，腾讯总裁刘炽平在上月的业绩电话会议上指出，除了基础模型之外，代理型AI越来越明显地成为一个「突破性的应用」，并强调腾讯的平台在支持AI代理方面「天生具备许多优势」。

目前，内地AI市场竞争激烈，阿里巴巴已将其电商、旅游及地图服务整合至「通义千问」应用程式中；字节跳动亦为旗下的「豆包」加入网购等代理功能。

虽然这两款应用的月活跃用户数远不及微信，但增长迅速，令腾讯面临必须加快推出AI代理的压力。目前，腾讯已在微信内置了具备搜索功能的AI聊天机械人「腾讯元宝」。

算力紧绌及成本高昂成隐患

另外，消息指，腾讯在美国实施晶片出口禁令前作风较为保守，未有及时囤积足够的英伟达晶片，而在国产半导体供应持续紧张下，寻求足够算力支持成为一大难题。

初步内部估算显示，在微信全面推出AI代理的成本极高，短期内能否产生足够收入以弥补开支仍属未知之数。据悉，管理层对项目细节持高度谨慎态度，预计在向公众正式发布前，仍需进行漫长测试及多轮修改。

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