Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

沽空机构Citron创始人被判证券欺诈罪 涉利用帖文操纵股价

商业创科
更新时间：10:22 2026-06-02 HKT
发布时间：10:22 2026-06-02 HKT

沽空机构香橼研究（Citron Research）创始人Andrew Left经过在洛杉矶为期3周的审判后，周一被联邦陪审团裁定犯有证券欺诈罪。陪审团裁定17项指控中的13项罪名成立，其中包括Andrew Left被控利用爆炸性的帖文操纵数十家公司股价及非法获利。检方表示，他从2018年至2023年间透过此类交易获利超过2,000万美元（约1.56亿港元）。

暗示可能会上诉

据彭博报道，Andrew Left在法庭外表示，「我认为陪审团的判决错了」，又指 「这明显并非我们的终点」，暗示可能会上诉。他将于8月31日接受量刑听证，并可能面临超过20年的监禁；在此之前，将继续保持自由状态。

特朗普曾赦免一些被定罪被告

报道提到，尽管这宗案件最初是在前总统拜登执政期间启动，但这项判决对美国司法部而言是特朗普总统执政期间「白领犯罪案件」的一次胜利。在特朗普执政期间，许多类似起诉都被撤销，他也赦免了一些被定罪的被告。

案件或对华尔街产生影响

同时，这场审判使激进卖空者的活动成为焦点，这类投资者会专注于那些他们认为估值过高的公司，并希望透过股价下跌获利。该案还审视了对公司发表意见何时会构成市场操纵，这是一个棘手的问题，并可能对华尔街产生影响。

值得留意的是，Andrew Left过往透过其网络通讯刊物「香橼研究」发表了大量针对上市公司的做淡报告，当中包括在2021年挟淡仓风潮及迷因股狂热期间做淡GameStop，其他目标还包括现已陷入破产困境的中国恒大集团，以及前身为Valeant的Bausch Health。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
刘德华爱女刘向蕙罕现身睇骚  14岁美少女复制朱丽蒨神颜  文静有家教一举动见父女情深
影视圈
20小时前
美孚站婆婆几十张「单程车飞」散落一地 网民揣测涉另类「逃票」 港铁回复实情竟然系咁？
社会
17小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
2026-06-01 08:30 HKT
东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死
东张西望丨「传性病渣男」惹全城公愤 衰咸湿堕天仙局遭三女围剿 受害人不幸惹致命病毒：真系会死
影视圈
13小时前
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
21岁「播毒渣男」背景震撼！隐瞒性病兼连环出轨 多名少女中招染HPV性病 附性传播感染3大预防方法
医生教室
22小时前
广州白云机场T3航站楼廊桥。新华社
广州白云机场︱飞机降落行驶近1小时惹不满 网民：上周试过50分钟
即时中国
14小时前
篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代
00:51
篮球名帅翁金骅疑粗暴体罚男生 捉左手逼自掴、怒扔外套 议员促交代
社会
1小时前
外国不时有人讨论马桶座垫为何要弄成U型。 路透社
公厕马桶用U型座垫五大原因 唔止衞生仲有防盗功能？
即时国际
11小时前
葛民辉力推黄大仙「米芝莲」叉烧饭！㶶边叉烧配㶶边蛋赞「神之美食」 网民：果然系食家！
葛民辉力推黄大仙「米芝莲」叉烧饭！㶶边叉烧配㶶边蛋赞「神之美食」 网民：果然系食家！
饮食
21小时前
世界杯2026，25场免费直播时间表一文睇清。
世界杯2026｜Viu TV 25场免费直播一文睇清 日本队「靓时间」开波有得睇 （附时间表）
足球世界
18小时前