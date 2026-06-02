沽空机构Citron创始人被判证券欺诈罪 涉利用帖文操纵股价

沽空机构香橼研究（Citron Research）创始人Andrew Left经过在洛杉矶为期3周的审判后，周一被联邦陪审团裁定犯有证券欺诈罪。陪审团裁定17项指控中的13项罪名成立，其中包括Andrew Left被控利用爆炸性的帖文操纵数十家公司股价及非法获利。检方表示，他从2018年至2023年间透过此类交易获利超过2,000万美元（约1.56亿港元）。

暗示可能会上诉

据彭博报道，Andrew Left在法庭外表示，「我认为陪审团的判决错了」，又指 「这明显并非我们的终点」，暗示可能会上诉。他将于8月31日接受量刑听证，并可能面临超过20年的监禁；在此之前，将继续保持自由状态。

特朗普曾赦免一些被定罪被告

报道提到，尽管这宗案件最初是在前总统拜登执政期间启动，但这项判决对美国司法部而言是特朗普总统执政期间「白领犯罪案件」的一次胜利。在特朗普执政期间，许多类似起诉都被撤销，他也赦免了一些被定罪的被告。

案件或对华尔街产生影响

同时，这场审判使激进卖空者的活动成为焦点，这类投资者会专注于那些他们认为估值过高的公司，并希望透过股价下跌获利。该案还审视了对公司发表意见何时会构成市场操纵，这是一个棘手的问题，并可能对华尔街产生影响。

值得留意的是，Andrew Left过往透过其网络通讯刊物「香橼研究」发表了大量针对上市公司的做淡报告，当中包括在2021年挟淡仓风潮及迷因股狂热期间做淡GameStop，其他目标还包括现已陷入破产困境的中国恒大集团，以及前身为Valeant的Bausch Health。