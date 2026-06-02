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乐园行业增长来自情绪价值 IAAPA吁善用IP策略 「睇你有冇胆识、理念创新」

商业创科
更新时间：09:41 2026-06-02 HKT
发布时间：09:41 2026-06-02 HKT

近年各地推动大型娱乐盛事谷经济，亚太区博览会亦相隔8年再在香港举行。国际游乐园及景点协会（IAAPA）亚太区执行董事兼副总裁陈列强表示，目前乐园及景点产业力求多元化发展，增长动力来自为游客提供「情绪价值」，包括提供更多体验或善用知识产权（IP），对行业整体增长保持乐观。

单靠硬件模式已不合时宜

陈列强表示，该组织持续为会员进行意见调查，最新结果显示，超过一半业界预计未来半年可录得增长，特别是有一些特别体验计划、或创造「情绪价值」的会员，对前景更为乐观。

他解释，因应消费者偏好转变，往往追求新鲜感，过往单靠大型硬件投资吸客的商业模式已不合时宜，不少园区或景点近年推动活动与项目时，主要考虑如何向消费者提供价值，包括善用IP策略，例如融入本身传统品牌价值，又或推出联乘主题活动。

海洋公园及迪士尼业绩转好

陈续称，现时景点的传统品牌与创新IP价值比例呈「五五波」，意味营运者的发展模式多元化、各适其适，每个业界的竞争优势，将体现在管理细节、员工态度等，目的为吸引游客再度光顾。故他亦鼓励业界，在行业竞争之下，应寻求更多创新机会，「睇你有冇胆识、理念去持续创新。」

事实上，IP价值推动本港主题乐园业绩好转，上年度海洋公园虽仍录得2.7亿元亏损，但「熊猫经济」带动年内重拾经营盈余4,240万元，收入亦按年增长9%。香港迪士尼乐园上年度收入及盈利亦分别达87亿元及5.4亿元，均创历来第二高。

亚洲区博览会今年在港举行

IAAPA指出，今年亚洲区博览会将于香港举行，有超过300间参展商，遍及整个产业链，如游乐设施、智能景区系统、沉浸式主题设计、演出制作等领域。陈列强预计，本月一连3日展会将吸引约8,000人参与，较去年上海场次7,000多人有所增长。

IAAPA每年分区举行博览会，除了在美国举行全球盛会外，今年亚洲区博览会选址香港，欧洲区于英国举行，并首次在阿布扎比举行中东区博览会。亚洲区展览主办地点一般作出轮换，但2022年定址香港后，因疫情封关而取消，以致香港自2018年后，相隔8年始于今年再做主办方。

陈列强称，香港一直是举办博览会的理想地方，由于位于大湾区内，吸引不少业界前来寻找机遇，亦可促进本港与邻近地区在管理设施，以及科技创新上的交流。

IAAPA为游乐及景点设施业界组成的非牟利机构，早于1918年成立，会员来自逾100个国家的9000多间景点营运商、供应商企业、顾问机构及个人会员，旨在凝聚产业，促进业界发展及倡导营运与安全标准。会员涵盖游乐园、景点场馆、度假村、博物馆、邮轮公司、相关制造商及供应商等，本港两大主题乐园亦是其会员。
 

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