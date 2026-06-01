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美国传媒大享Barry Diller提购美高梅控股权 指业务价值「难被AI取代」

商业创科
更新时间：22:37 2026-06-01 HKT
发布时间：22:37 2026-06-01 HKT

美国传媒大享Barry Diller进军赌彩业，旗下媒体集团People Incorporated宣布，向美国美高梅集团（MGM）提出收购控股权，令美高梅估值达180亿美元（约1404亿港元）。美高梅股价急升约15%，报50.1美元。

已持股26% 拟获过半股权

People Incorporated目前持有美高梅约26%股权，提出不具约束力要约，拟以每股48.3美元，收购额外24.1%股份，旨在令其持股增至略高于50%，借此获得控股权。该集团计划以现金、额外债务及股权融资承诺来支付收购。

Barry Diller：市场严重低估美高梅

美高梅为美高梅中国（2282）的母企。Barry Diller发声明指，市场严重低估美高梅的资产价值，相信其拥有出色管理团队，并有良好机遇释放下一阶段的增长价值。他又指，大约在6年前开始入股美高梅，主要看中其具有罕见的商业模式，「拥有AI难以复制或取代的实体资产，以及优越的数码增长机会，随著时间推移，对有关信念有增无减。」

Barry Diller为著名传媒投资者，1986年有份创立福斯广播《霍士广播公司》（Fox Broadcasting Company），曾任派拉蒙影业行政总裁，现时为美国媒体公司People Incorporated（前称InterActiveCorp）及旅游平台Expedia集团的主席。

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