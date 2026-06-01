内地车企5月交付 「新势力」零跑再破8万辆 理想大跌18% 比亚迪海外销售创新高

内地各大电动车厂商5月交付数据放榜，比亚迪（1211）5月销量38.3万辆，按年增加0.2%，按月增加19.4%，海外销售突破16万辆，创历史新高；理想汽车（2015）交付量按年下跌18.4%至33,350。

比亚迪5月海外销售创新高

比亚迪公布，5月新能源汽车销量为383,453辆，按年增0.2%，按月增加19.4%。今年首5月累计1,405,039辆，累计按年下降20.32%。5月海外销售合计160,644辆，创历史新高，按年增长80.7%。

理想5月交付按年跌近两成

理想汽车 （2015）公布，5月交付新车33,350辆，按年跌18.4%，按月跌2.2%。

蔚来5月交付按年增六成

蔚来（9866）公布，5月交付37705辆汽车，按年增长62.3%。该公司指，有关交付包括公司旗下蔚来品牌的汽车20013辆，公司旗下乐道品牌的汽车12029辆，以及公司旗下萤火虫品牌的汽车5663辆。蔚来指，2026年至今交付150,526辆汽车，按年增长68.7%。截至5月31日，累计汽车交付量达1,148,118辆。

小鹏5月交付按年跌4.1%

小鹏（9868）公布，5月集团共交付新车32,158辆，较上月增长4%，按年则跌4.1%。

小米5月交付超过3万辆

小米（1810）公布，5月小米汽车交付量持续超过3万辆，值得注意的是，小米汽车近几月始终只公布区间数据，从未披露精准交付数值。CEO雷军对此做出解释，每个月的交付量，我不想陷入跟大家的比较。

零跑5月全系交付按年增八成

零跑汽车（9863）公布，5月全系交付81,569辆，按年增长81%，按月增长14.2%，再创单月交付历史新高。

极氪至5月底全球累计交付近80万辆

极氪公布，5月交付新车34377辆，按年增加81.8%，连续4个月实现按年及按月双增长。该公司指，极氪009、9X、8X等旗舰车型占比近50%，带动品牌单车成交均价持续走高，按年提升52.4%；截至5月底，极氪品牌全球累计交付近80万辆。