黄仁勋称「有用AI」时代降临 Token成利润单位 取代人类工作属「胡说八道」｜GTC大会

AI晶片龙头英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋周一（1日）在台北GTC 2026大会发表主题演讲，他表示「有用的AI」时代已经降临（We're finally in the era of "useful AI"），现时Token已成为利润单位，而AI更成为了推动GDP的「生成器」，强调市场对软件工程师的需求正在不断增加。

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黄仁勋引述数据称，全球约有3,000万至4,000万专业软件开发者，AI程式调用次数从2023年的3亿次增至2024年的4亿次、2025年的5亿次，而2026年前几个月已飙升至14亿次，较去年全年增长近两倍。

对于坊间屡指AI将会取代人类工作，黄仁勋直斥相关说法「完全是胡说八道」，并指现实中反而有更多软件工程师获企业雇用。他又透露，英伟达研发的Vera Rubin超级AI晶片是公司至今最具野心的产品，背后动员了多达4万名工程师参与研发。

曾对AI为由裁员「非常反感」

事实上，黄仁勋早前接受新加坡媒体《CNA》访问时，已强烈批评部分将裁员归咎于AI的企业高层，认为这种说法过于敷衍，「很多CEO将AI与失业联系起来的说法，这简直太懒惰了，A才刚兴起，怎么可能现在就开始裁员了？」他续指，AI在短短6个月前才变得具备效率及实用性，不可能两年前就有人因为AI而被辞退。

他更狠批一些公司高层把裁员归因于AI，「这只是他们装腔作势、显得自己很聪明的一种方式」，他对此「非常反感」，认为是以科技恐吓员工和公众，做法相当不负责任，并称「如果你不接受时代的技术，你就会被时代抛在后头。」

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