Nvidia新晶片攻PC市场撼英特尔 应用Dell和联想等电脑 黄仁勋演讲8大重点懒人包｜GTC大会

AI晶片龙头英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋周一（1日）于GTC Taipei 2026大会发表主题演讲时宣布，新一代Vera Rubin晶片已正式投入量产，并强调Nvidia已由单一GPU设计商，正式进化为提供全面解决方案的「系统公司」。此外，黄仁勋从商业回报角度重申，在AI工厂时代，「运算就是收入」、「运算就是盈利」。

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将进军个人电脑市场

值得留意的是，Nvidia将推出一款新晶片进军个人电脑（PC）市场，以打破英特尔在该领域的主导地位。黄仁勋提到，Nvidia的新款RTX Spark超级晶片将首次应用于Dell和联想（992）等个人电脑。该产品是微处理器和图形晶片的组合，在联发科技公司协助制造，将运行微软Windows for Arm操作系统。

他指出，RTX超级晶片将配备一个拥有多达20个计算核心的中央处理器，以及一个拥有6,144个核心的黑微架构图形处理器。这两个元件将共享内置内存，使其能够更好地处理大型AI模型和高端游戏。它们将使用Nvidia的NVLink接口进行通信，将数据中心技术的一部分带入个人电脑。该晶片设计将由台积电使用该公司的3N工艺技术制造。

NVIDIA RTX Spark 规格

组件与技术 规格与特色 GPU架构 NVIDIA Blackwell RTX GPU（6144 CUDA 核心） CPU 客制化20核心Grace CPU （与联发科 MediaTek 合作开发） 记忆体配置 128GB统一记忆体 制程 台积电3纳米制程，总计700亿个电晶体

首公开专为代理式AI打造 CPU「Vera」

此外，黄仁勋首度公开专为代理式AI打造的CPU「Vera」，以推动更多自主代理流程实现。他提到，下一代Vera Rubin晶片已投入量产，能使代理任务完成速度提高 80%，而生产发货将于秋季开始。

Anthropic及OpenAI成首批重量级用户

根据介绍，Vera采用 88核心、176执行绪设计，功耗450W，在综合效能评比中较前代Arm架构 Grace CPU提升约 1.6 倍。以Linux 核心编译为例，单路Vera仅需20秒完成，每核效率约128核x86晶片的两倍；在7-Zip压缩测试中，单核能效亦优于对照组x86处理器约20%。此外，黄仁勋透露Anthropic、OpenAI与SpaceX已成为Vera首批重量级用户。

客户需求已转变为「打造AI」

在AI发展的理念上，黄仁勋以人体作比喻，指AI模型如同大脑，而驱动工程则是身体，整套系统运作犹如人类在工作坊内运用工具执行任务；其中大型语言模型（LLM）负责思考、处理内容、推理及按计划行事。他指出，目前客户的需求已从单纯「购买电脑」转变为「打造AI」，如同Blackwell等产品，已不局限于晶片层面，而是完整的系统。

生产大量Token 可转化实际利润

黄仁勋解释，Nvidia透过数码孪生（Digital Twin）从头模拟及设计系统，令每瓦电力能生产出庞大数量的Token，并转化为实际利润，加上设备具备高可靠性，所有零件与线缆可同步稳定运作。他还指出，软件发展快速，架构必须保持高度灵活，目前全球软件开发者均采用Nvidia的CUDA平台打造工具，这将进一步延长软件的生命周期。他表示，企业投资AI基建是「买愈多，赚愈多」。

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演讲气氛热烈如大型演唱会 周边引抢购潮

黄仁勋今日于台北流行音乐中心发表GTC Taipei 2026主题演讲，综合媒体报道，现场气氛热烈宛如大型演唱会。虽然演讲门票早已售罄，官方亦有提供网上直播，但大批黄仁勋的粉丝仍在一早抵达会场外，与巨型NVIDIA标志打卡。现场更有近百名粉丝排队守候，只为一睹「AI教父」的风采。

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黄仁勋GTC Taipei 2026演讲8大重点：

1.代理式AI将可使用更多软件工具

AI不只是回答问题，而是开始能操作工具、处理流程、完成任务。

2.生产大量Token 可转化实际利润

全球已进入代理式AI的时代，运算能力转化成了营收，对Token的生成需求暴涨，连带「Token变成了获利单位」。

3.Vera Rubin已全面量产

Vera Rubin是NVIDIA 为代理式 AI 打造的新一代大型 AI 系统，不只是单一GPU，而是一整套资料中心级平台。

4.推出Vera CPU

因为AI agent 需要不断呼叫工具、读取资料及执行程式，CPU也必须重新设计。

5.推出企业代理式AI工具组

企业未来可以用 Nemotron、OpenShell、CudaX 等工具，打造自己的 AI agent。

6.发表首款AI代理PC晶片「RTX Spark」

新款RTX Spark超级晶片将首次应用于Dell和联想等个人电脑。该产品是微处理器和图形晶片的组合，在联发科技公司协助制造，将运行微软Windows for Arm操作系统。

7.正式推出NVIDIA DSX平台

专为AI基础设施者提供打造AI工厂的完整行动指南

8.把代理式AI延伸到机械人与自驾车

Cosmos 3、Alpamayo 2、Isaac Groot都是实体化 AI、车辆与人形机械人准备的平台。

