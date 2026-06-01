Nvidia新晶片攻PC市场撼英特尔 应用Dell和联想等电脑 运行Windows for Arm系统｜GTC大会

AI晶片龙头英伟达（Nvidia）行政总裁黄仁勋周一（1日）于台北GTC 2026大会发表主题演讲时宣布，新一代Vera Rubin晶片已正式投入量产，并强调Nvidia已由单一GPU设计商，正式进化为提供全面解决方案的「系统公司」。此外，黄仁勋从商业回报角度重申，在AI工厂时代，「运算就是收入」、「运算就是盈利」。

将进军个人电脑市场

值得留意的是，Nvidia将推出一款新晶片进军个人电脑（PC）市场，以打破英特尔在该领域的主导地位。黄仁勋提到，Nvidia的新款RTX Spark超级晶片将首次应用于Dell和联想（992）等个人电脑。该产品是微处理器和图形晶片的组合，在联发科技公司协助制造，将运行微软Windows for Arm操作系统。

他指出，RTX超级晶片将配备一个拥有多达20个计算核心的中央处理器，以及一个拥有6,144个核心的黑微架构图形处理器。这两个元件将共享内置内存，使其能够更好地处理大型AI模型和高端游戏。它们将使用Nvidia的NVLink接口进行通信，将数据中心技术的一部分带入个人电脑。该晶片设计将由台积电使用该公司的3N工艺技术制造。

首公开专为代理式AI打造 CPU「Vera」

此外，黄仁勋首度公开专为代理式AI打造的CPU「Vera」，以推动更多自主代理流程实现。他提到，下一代Vera Rubin晶片已投入量产，能使代理任务完成速度提高 80%，而生产发货将于秋季开始。

Anthropic及OpenAI成首批重量级用户

根据介绍，Vera采用 88核心、176执行绪设计，功耗450W，在综合效能评比中较前代Arm架构 Grace CPU提升约 1.6 倍。以Linux 核心编译为例，单路Vera仅需20秒完成，每核效率约128核x86晶片的两倍；在7-Zip压缩测试中，单核能效亦优于对照组x86处理器约20%。此外，黄仁勋透露Anthropic、OpenAI与SpaceX已成为Vera首批重量级用户。

客户需求已转变为「打造AI」

在AI发展的理念上，黄仁勋以人体作比喻，指AI模型如同大脑，而驱动工程则是身体，整套系统运作犹如人类在工作坊内运用工具执行任务；其中大型语言模型（LLM）负责思考、处理内容、推理及按计划行事。他指出，目前客户的需求已从单纯「购买电脑」转变为「打造AI」，如同Blackwell等产品，已不局限于晶片层面，而是完整的系统。

生产大量Token 可转化实际利润

黄仁勋解释，Nvidia透过数码孪生（Digital Twin）从头模拟及设计系统，令每瓦电力能生产出庞大数量的Token，并转化为实际利润，加上设备具备高可靠性，所有零件与线缆可同步稳定运作。他还指出，软件发展快速，架构必须保持高度灵活，目前全球软件开发者均采用Nvidia的CUDA平台打造工具，这将进一步延长软件的生命周期。他表示，企业投资AI基建是「买愈多，赚愈多」。

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