Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美商务部据报封堵AI晶片漏洞 禁出口至海外中资公司 Nvidia称没任何改变

商业创科
更新时间：12:17 2026-06-01 HKT
发布时间：12:17 2026-06-01 HKT

据路透社报道，美国商务部周日（31日）突然采取行动，封堵一项潜在的漏洞，禁止全球最先进的AI晶片，如英伟达（Nvidia）高阶Blackwell处理器，出口至中国境外的中资企业子公司。

报道指，华盛顿近期流传一份关于该漏洞的文件，称「闸门已悄然打开」。随后，美国商务部旗下工业和安全局（BIS）于周末发布新指引，明确规定即使实体位于中国境外，只要其总部设于中国，仍须遵守先进晶片的许可要求。

业界料一年涉及数十万高阶晶片

熟悉供应链的晶片行业人士估计，在特朗普政府留下该漏洞的一年期间，可能有高达数十万块高阶晶片已被出口。商务部发言人回应指，BIS发布的指引厘清了自2023年起实施的出口许可要求，当局将继续严格执行出口管制，以保障美国关键技术。

英伟达发言人表示，新指引对公司业务没有任何改变，因为商务部早前已透过信函，明确向英伟达施加相关许可要求，故公司无法运送这些晶片。另一AI晶片巨头超微半导体（AMD）则未立即回应置评请求。

事实上，美国商务部于2025年5月宣布暂不执行拜登政府末期发布的「AI扩散规则」（AI Diffusion rule），从而打开这个缺口。前美国国务院官员、科技与国家安全专家Chris McGuire警告，中国企业一直在购买这些晶片，且很可能已经达到相当大的规模。

台积电或成另一缺口

尽管新指引封堵该漏洞，但McGuire指出仍留下另一个缺口，即当局取消要求台积电等晶圆代工厂进行额外尽职调查（due diligence）的规定，以确保它们生产的高阶AI晶片不是提供给中国的空壳公司。台积电发言人对此拒绝置评。

此外，新指引并未要求数据中心停止使用相关晶片，亦未切断对伺服器等先进计算设备的日常维护服务。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
九龙城72年潮菜老店「乐口福」遭批服务味道俱差！？内地博主食足$2,577嫌贵 店家发千字文反驳：分明是来找碴的
饮食
19小时前
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
结业潮｜油麻地Casa Hotel宣布结业 162间客房走入历史 去年叫价4.5亿放售无果
社会
9小时前
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期
政府再就业津贴｜40岁以上最高可获$20,000！即睇申请教学：资格/方法/截止日期 
生活百科
4小时前
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一演出遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
中年好声音4｜周志康再遇陈洁灵处淘汰边缘 一表现遭肥妈狠批 哽咽多谢郑子诚现场打气
影视圈
13小时前
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
14:47
刘德华惊喜撑张德兰红馆骚 「神雕大侠」爆二人渊源 偕汪明荃同台忆四朵金花感触
影视圈
23小时前
刘德华老婆朱丽倩疑超市被偶遇 零滤镜下反映60岁皮肤状态 专注做一事贤良淑德
刘德华老婆朱丽倩罕现身平民超市  60岁真实皮肤状态零滤镜曝光  专注做一事贤良淑德
影视圈
3小时前
01:40
罗便臣道火警｜「㓥场大王」尹柏权昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友礼顿山堕毙
突发
20小时前
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
华裔学者李竞存 任科大医学院创院院长
教育新闻
1小时前
星岛申诉王 | 港男债冚债欠17万 拟清数变破产 被𠱁再借财仔 硬食天价手续费
05:04
星岛申诉王 | 清卡数变搞破产兼借财仔 20岁仔遇黑心清数公司堕「天价行政费」骗局
放蛇直击
4小时前
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
01:29
独游罗马｜32岁女游客被盯上 骗至废弃建筑喂药轮奸囚禁72小时
即时国际
2026-05-29 22:57 HKT