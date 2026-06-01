美商务部据报封堵AI晶片漏洞 禁出口至海外中资公司 Nvidia称没任何改变

据路透社报道，美国商务部周日（31日）突然采取行动，封堵一项潜在的漏洞，禁止全球最先进的AI晶片，如英伟达（Nvidia）高阶Blackwell处理器，出口至中国境外的中资企业子公司。

报道指，华盛顿近期流传一份关于该漏洞的文件，称「闸门已悄然打开」。随后，美国商务部旗下工业和安全局（BIS）于周末发布新指引，明确规定即使实体位于中国境外，只要其总部设于中国，仍须遵守先进晶片的许可要求。

业界料一年涉及数十万高阶晶片

熟悉供应链的晶片行业人士估计，在特朗普政府留下该漏洞的一年期间，可能有高达数十万块高阶晶片已被出口。商务部发言人回应指，BIS发布的指引厘清了自2023年起实施的出口许可要求，当局将继续严格执行出口管制，以保障美国关键技术。

英伟达发言人表示，新指引对公司业务没有任何改变，因为商务部早前已透过信函，明确向英伟达施加相关许可要求，故公司无法运送这些晶片。另一AI晶片巨头超微半导体（AMD）则未立即回应置评请求。

事实上，美国商务部于2025年5月宣布暂不执行拜登政府末期发布的「AI扩散规则」（AI Diffusion rule），从而打开这个缺口。前美国国务院官员、科技与国家安全专家Chris McGuire警告，中国企业一直在购买这些晶片，且很可能已经达到相当大的规模。

台积电或成另一缺口

尽管新指引封堵该漏洞，但McGuire指出仍留下另一个缺口，即当局取消要求台积电等晶圆代工厂进行额外尽职调查（due diligence）的规定，以确保它们生产的高阶AI晶片不是提供给中国的空壳公司。台积电发言人对此拒绝置评。

此外，新指引并未要求数据中心停止使用相关晶片，亦未切断对伺服器等先进计算设备的日常维护服务。