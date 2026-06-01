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马斯克旗下xAI全球招募「中文AI导师」特训Grok 可远程工作 时薪逾300元

商业创科
更新时间：12:09 2026-06-01 HKT
发布时间：12:09 2026-06-01 HKT

马斯克旗下AI初创公司xAI近期在其官方招聘网站上，发布招聘信息聘请「中文AI导师」（AI Tutor - Chinese）。该职位主打全球远程工作模式，主要协助训练及优化AI模型Grok的语音互动及多语言处理能力。

国际应征者薪酬待定

据招聘资料显示，美国地区入职者时薪介乎35至45美元（约274至352港元），视乎经验及学历等因素而定；而国际应征者的薪酬待遇则会于招聘过程中落实。

应征门槛方面，申请人必须具备母语级别的中文能力，并熟悉不同的口音、方言或地区用语差异；同时需具备B2级别或以上的英语水平，能够提供自然清晰的录音。职位对听觉敏锐度及理解能力要求极高，员工需能在复杂或带有噪音的音频中作出独立且准确的判断，并具备高水平的转录能力。

具备语言学背景优先考虑

若应征者具备语言学（如语音学、社会语言学）、语音科学等背景，或拥有语音数据库及AI训练数据的处理经验，将获优先考虑。曾从事配音、广播或播客（Podcast）等专业语音工作者亦具备优势。

事实上，早前据彭博报道，xAI正积极招募不同员工训练旗下AI，例如招募具备丰富经验的投资银行及私募信贷机构员工，以训练Grok在金融策略领域的能力。

相关文章：马斯克旗下xAI招聘华尔街人才 训练Grok金融能力

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