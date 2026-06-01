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周星驰旗下比高入股互动之星 攻AI剧集及互动影游

商业创科
更新时间：11:33 2026-06-01 HKT
发布时间：11:33 2026-06-01 HKT

苏州互动之星网络科技公司近日宣布，获周星驰旗下比高集团（8220）战略入股，双方将围绕AI剧集、互动影游、真人影视及IP全产业链运营展开深度合作。消息传出后，比高集团今早曾升近4%，暂报3.69元，续升约2.5%。

比高曾与万维猫动画合作

互动之星表示，比高集团以往已曾与公司深度关联的万维猫动画合作开发多部经典IP动画电影，而是次入股既是双方合作的全面升级，亦反映对互动之星技术实力、IP布局及商业模式的高度认可。

有关战略合作落地后，比高集团将与互动之星合作内容创作与技术创新方向，重点发力AI剧集核心赛道，联合打造AI漫剧、AI拟真人剧，持续突破AI内容创作的品质边界。

双方还将在互动影游、真人影视、IP衍生等领域深度协同，融合比高集团团队的顶级创意，与互动之星成熟的技术、海量IP储备及制作发行体系，开创影游联动全新范式，最大化释放经典IP与创新IP的核心价值。

互动之星拥大量IP版权

互动之星提到，公司聚焦AI漫剧或AI拟真人剧、互动影游、真人中短剧、IP衍生品四大核心业务，构建「影视+游戏+AI技术+沉浸式互动体验」的创新产业体系，目前手握20余部顶级IP全版权、百余部知名IP版权，涵盖《凡人修仙传》、《绍宋》、《悟空传》、《捞尸人》、《夜无疆》、《回到明朝当王爷》及《无限世界》等，并拥有多部经典影视IP授权。

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