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受惠AI热潮 韩国5月出口飙53%创逾40年高 半导体出口涨近1.7倍 

商业创科
更新时间：11:04 2026-06-01 HKT
发布时间：11:04 2026-06-01 HKT

据南韩产业通商部公布数据显示，韩国5月出口额按年增长53.2%，达到877.5亿美元的历史新高，高于市场预期的48.4%中位数增幅。这不但是韩国出口连续第12个月录得按年增长，更创自1984年1月以来的最大升幅。

南韩产业通商部表示，受美国科技企业投资持续增长及存储晶片价格上升推动，5月半导体出口按年升169.4%，以371.6亿美元创下单月历史最高纪录。同时，在AI伺服器需求推动下，电脑出口亦升290.7%。从出口目的地划分，韩国对美国出口增长59.1%，对中东出口则下降7.7%。

贸易顺差创历史最高纪录

进口数据方面，5月韩国进口额按年增长20.8%，至608亿美元，低于市场预期的21.5%增幅，但仍为2022年8月以来最高水平。期内贸易顺差达269.5亿美元，高于前一个月的237.5亿美元，并创下历史最高纪录。

事实上，受晶片出口暴涨推动，作为贸易依赖型经济体的韩国，上季已录得近六年来最强劲的经济增长。韩国央行上周亦将今年的经济增长预测，由原先的2.0%上调至2.6%。

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