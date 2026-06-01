部份本港券商据报暂停内地客开户 中资背景者居多

中证监早前宣布严打非法跨境证券业务后，即使香港证监会已表明香港券商仍可为内地投资者开立新的投资账户，但据本地传媒报道指出，部份本地券商在过去一周已收紧对内地客来港开户取态，甚至主动「落闸」，似乎业界尚未完全消除对监管红线的疑虑。

外资及没国内牌照者反有利

报道引述数名不愿具名的香港证券行负责人员（RO）指出，暂时拒绝仅持有内地身份证明开户的券商，以具中资背景者居多，而外资、没有国内牌照营运的则相对有利；另有港资券商RO透露，正修订客户需签署的声明书，之后将恢复内地投资者开户。

部份操作是否踩界仍待厘清

报道又指，仍接受内地身份证明开户的券商亦已收紧要求，包括暂停网上开户，而由内地律师见证等非面对面方式开户亦倾向不受理，担心被界定为「在境内开户」。有RO直言，对于内地客在港现场开户后，当其「肉身」回到内地时是否可在App或打电话落盘，以及这种操作是否踩界，仍有待厘清。

不过，业界人士相信一系列新措施不太可能削弱内地人来港开投资户口的需求，但他们需自行解决资金来港的问题。