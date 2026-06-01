金管局伙人行研数币钱包升级 在港零售点增至逾5000个 使用量仍慢热

金管局与人民银行在港扩大数字人民币（e-CNY）跨境支付试点范围至今逾两年，此举虽便利港人多一个北上消费的支付选择，但观察所见，港人对此认知度仍欠奉，更遑论跨境支付量。金管局未有透露有关具体数据，但指港人开立数字人民币钱包的数目及使用量均有稳定增长，而本港接受数币的商户零售点也由初期数百个大增至逾5,000个，并正与人行探讨数币钱包升级的安排及可行性，以提高使用额度和扩大应用场景。

随着2024年5月17日起扩大数字人民币（数币）在港试点范围，全港市民凭香港手机号码便能开通数币钱包，并透过「转数快」随时增值，作跨境支付，惟不可作个人之间转帐用途。

中银香港拓展最积极

两年过去，金管局发言人表示，现时负责营运数币钱包的内地运营机构已由初期的4家增至5间（工行、建行、交行、中行、邮储行），而参与「转数快」增值数币钱包的香港本地银行，也由初期的17间增至19间。接受数币的本地商户零售点数目则由初期约300个增至目前约5,200个，当中涵盖连锁零售店、酒店、旅行社、餐饮、便利店及超级市场等。

在拓展数字人民币在港受理商户规模方面，以中银香港（2388）最为积极。中银指目前由该行提供数币收单服务的零售点已增至逾4,000个，涵盖7-11、Circle K、FreshUp、万宁、龙丰等，亦开发了数币线上增值旅客八达通功能，提升内地游客来港支付的便利性。而该行客户开立数字人民币币钱包的数目及使用量也稳定增长。

恒生亦有提供数币收单服务，该行指透过其收款系统，消费者可在逾100家、涵盖餐饮、旅游、电器及衣饰等类别的本地商户实体店使用数币钱包消费。以交易量计算，最高的三大商户均属餐饮类别。

两地店员一般不太清楚

本报记者在两地一些商户实测发现，店员一般都不太清楚甚么是数字人民币，以内地一间食店为例，店员需了解一番始知该店可接受数币付款；又举例香港一间知名连锁店，前年已受理数币支付，惟不同分店的店员都说「无听过数字人民币」，当提到是二维码付款的，他们就叫记者可作尝试。不过，在两地的付款过程其实都便捷、流畅。

本报记者又访问了一些两地居民，香港人大多仍不清楚甚么是数币钱包，即使知道，北上消费时亦不会选用。不论港人到内地或内地人来港跨境支付，同样都是选用微信支付或支付宝为主。有内地受访者说曾用数币支付，但只在当日推广有着数之时，现已近乎忘了有此钱包。

普遍使用微信和支付宝

多位市场人士直指，数币用量低，因应用场景覆盖面仍相对有限、用途单一、没甚着数，相反微信支付或支付宝的用途较广，既可消费，亦可转帐，又有优惠，自然多人采用。

金融界立法会议员陈振英称，由于两地居民普遍已习惯使用微信和支付宝等钱包进行日常支付交易，该等社交媒体拥有其他如网约车等功能，因而影响数币的使用量。

陈振英：可增支付场景或存款息

陈振英认为，要提升数币使用量，一方面要持续增加商户数目和引入更多支付场景，除一般购物外，亦可加入如支付政府收费、交通费用等场景；另方面为鼓励更多香港市民持有数币钱包及存放更高金额，应考虑照内地新做法，向数币存款付息，并应强化数币钱包功能，使其具备更便利的转帐、汇款等选项。

金管局发言人重申，人行与该局紧密合作，致力优化数币在港的跨境试点业务，并正探讨数币钱包升级的安排及可行性，以提高数币钱包的使用额度、扩大应用场景及提升用户体验。由于当中涉及不少技术细节仍需深入探讨，有关详情会适时公布。该局亦会继续配合人行促进数币在港跨境试点的进程，包括推动更多本地零售商户接受数币，以及探索更多应用场景。