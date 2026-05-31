京东618首4小时大品牌成交增逾5倍 宇树机器人增271% iPhone成交额1分钟破亿

京东618于昨日（30日）晚上8点开场，首4小时百余个大品牌成交额按年平均增长超5倍，其中宇树机器人成交额按年增长271%，电脑以旧换新用户量按年增长亦近100%。此外，首1分钟内，iPhone成交额破亿元（人民币，下同）；华为手机10分钟成交额亦按年增长逾5倍。

电脑以旧换新增长近100%

以「开门红」15分钟计，游戏本成交额破亿元。开门红4小时，电脑以旧换新用户量按年增长近100%。开门红1小时，美的、海尔等品牌等成交额破亿元；个护家清品类逾200个品牌成交额亦按年增长逾10倍。

集团表示，在春晓计划的持续支持下，今年参加京东618的新商家数量按年增长逾62%；开门红4小时，首次参加京东618的51个新商家成交额破千万、1,516个新商家成交额破百万，面向海外用户的京东全球售平台成交额按年增长一倍，摄影摄像、美妆香水、运动装备、零食特产和手机配件等品类按年增长逾300%。

集团又指，在这个AI首次全场景、全产业融入的京东618，累计上线了搭载京东JoyInside的产品近百款，包括AI玩具、机器人、家居家电、健康器械等全品类，新奇特硬件销量走高，其中凯米斯机器狗跻身品类TOP5榜单，小龙AI魔法打印机4小时销量环比增长17倍。

开播商家增6倍 带货成交突破7000万

开门红4小时，依托JoyAI大模型，京东数字人JoyStreamer实现规模与销量双向突破，开播商家按年增长6倍，带货成交额突破7,000万。京东JoyMarketing交互营销平台交互总量突破2,200万人次。京点点Oxygen Vision设计智能体服务逾百万商家，助力商家运营店舖综合效率提升10倍以上。AI客服「京小智」服务逾百万商家，其大模型服务量按年增长14倍。

另一方面，京东金融以百亿「消费补贴」助燃京东618消费热度。开门红4小时，白条成交额按年增长212%。国家贴息以免息补贴加磅的形式，促进品牌的交易额增长，其中宇树机器人成交额按年增长271%、格力空调成交额按年增长158%。