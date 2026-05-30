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Tesla于内地涉FSD欺诈遭集体诉讼 10车主告上法庭 索偿逾395万

商业创科
更新时间：17:33 2026-05-30 HKT
发布时间：17:33 2026-05-30 HKT

据内地媒体《新京报》报道，电动车巨头Tesla在内地陷入消费者集体诉讼，10名中国车主以虚假宣传及消费欺诈为由，正式将Tesla告上北京法庭，合计索偿逾395万元人民币。

该宗针对Tesla FSD功能的集体诉讼案，已于北京市大兴区人民法院一审开庭。原告方代理律师王有银透露，10名中国车主控告Tesla进行虚假宣传、消费欺诈。原告方指出，Tesla明知其宣传的「完全自动驾驶」功能至今未获中国监管部门批准，无法实现核心承诺，且涉嫌隐瞒硬件技术缺陷，进行误导性宣传，诱使原告购买，其行为符合欺诈的构成要件。

有车主因FSD要求整车「退一赔三」

在联合起诉的10名车主中，其中9名车主针对FSD功能本身要求「退一赔三」；另有一名车主则主张整车「退一赔三」，主要理由是完全自动驾驶能力是其决定购入该辆Tesla的唯一且决定性因素。目前，10名车主的理赔金额合计录得395万余元人民币。

Tesla辩称功能已部分实现

面对欺诈指控，Tesla方主张，FSD功能「现在已经实现」或「部分实现」，并强调后续的辅助驾驶功能仍在持续研发当中。对于媒体的查询，Tesla方面仅回应指「目前没有官方消息。」

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