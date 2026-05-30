「餐厅出海」浪潮席卷香港 《一饭封神》名厨冀品牌国际化 旗下餐厅入选「黑珍珠」榜单

「餐厅出海」浪潮正从内地席卷至香港，香港作为国际美食荟萃之地，本土高端餐饮品牌亦转而谋划一场更主动的全球化布局，向亚洲乃至欧美的食客输出独特的餐饮体验。在这波浪潮中，以融合菜系闻名的主厨郑永麒（Vicky Cheng），凭借旗下VEA Restaurant与永Wing这两间餐厅入选美团（3690）旗下「黑珍珠」榜单，成为「走出去」的代表人物，而其餐饮版图的探索足迹更延伸至泰国及澳门。与此同时，以「中国味蕾」为核心评审标准的美团黑珍珠餐厅榜单，正沿着华人出境游的轨迹加速国际化。

谈及餐厅出海，郑永麒亦希望将品牌国际化，冀任何一个国家的人都可以理解高端中餐。美团黑珍珠相关负责人表示，于今年3月发布的黑珍珠榜单覆盖7座城市、135间餐厅，按年增长18.4%，首尔首次纳入发榜，成为继新加坡、东京、曼谷之后的第四个海外城市。

美团的「黑珍珠」榜单在2018年创立，为中国食客推介餐厅，被视为中国版的「米芝莲指南」。美团指出，黑珍珠正沿着中国游客高频出行的亚洲热门目的地逐步拓展，吉隆坡、大阪等更多城市均在探讨之列，未来在全球范围内，将优先选择华人社区活跃、中国游客密度高的城市进行拓展，下一阶段希望搭建「味道、文化与理解之间的桥梁」，不只是帮华人食客发现全球好餐厅，也要让更多海外餐饮品牌更好地理解中国消费者。

盼成中西餐之间桥梁

事实上，餐厅出海并不是新鲜事，诸多内地餐饮企业在出海前选择香港作为首站「试水温」。郑永麒早前凭借犀利点评以及略微「魔性」的普通话，在内地版「黑白大厨」《一饭封神》中出圈，其在香港经营的餐厅永Wing更顺势再上一层楼。尽管提前一月预约，仍是一座难求，诸多内地旅客专程来港用餐、食毕即返程。郑永麒指出，永Wing选择中餐联乘法餐的路线，不仅是因为他对自己的亚洲根源怀有浓厚兴趣，更希望成为西餐与中餐之间的桥梁。

被问及香港与内地顾客的消费差异时，郑永麒指出，内地的客人占比增加，尤其春节期间订位需求与营收有显著提升，现时内地客与本地客比例约各半，亦有来自澳洲、美国等地的外籍食客。他提到，来自内地的精致餐饮消费者多以旅游心态来用餐，对价格较不敏感，且本身消费意愿较强，对餐酒品质亦要求高，因此客单价自然较高；而本地客则更偏好自带酒水。

本地扩张不会只走高端路线

事实上，近年来本港零售业不景气，餐饮业常年面对高租金、经营成本高企等压力，不少业者感叹经营环境困难。郑永麒则表示信心满满，直言「唔觉香港好差，就算90%的情况是艰难的，永远有10%的机会」，并称「香港是我的家」，只要有合适概念与地段，不排除很快就会有新动作。

在本地扩张方面，郑永麒并不打算只走高端路线。他认为，创意是当今餐饮的核心，称「香港人钟意试新野」，未来在港开店亦不会局限于中环核心区，或将拓展更适合大众消费的休闲餐厅。他强调，「香港人对食野好执着，好食嘅野就算到天涯海角都会去食。」对于内地市场的探索，郑永麒明言，「迟早会」，并首要考虑北上广深等一线城市。