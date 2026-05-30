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传微软伙英伟达推个人电脑晶片 双双发文预告「新时代」 黄仁勋或下周亲自发布

商业创科
更新时间：11:33 2026-05-30 HKT
发布时间：11:33 2026-05-30 HKT

据《财联社》报道，微软与英伟达今日（30日）双双在社交媒体发文，预告即将迎来「个人电脑（PC）的新时代」。据悉，两大科技巨头将于下周举行的微软Build开发者大会及台北电脑展上，揭晓全新基于Arm架构的PC晶片。受消息影响，微软股价周五收盘升5.45%，报450.24美元；英伟达则跌1.45%，报211.14美元。

齐发预告指向台北电脑展

微软执行副总裁、Windows和Surface硬件部门负责人Pavan Davuluri周末发布一张疑似曲面屏幕边缘的照片，并配文指「为开发者准备的新品即将到来」。他强调，新产品「并非新操作系统」，排除了发布Windows 12的可能性。

与此同时，Windows和英伟达GeForce的官方帐号同步发文，写上「个人电脑的新时代」，并附上下周台北电脑展会场的地图坐标。资料显示，英伟达行政总裁黄仁勋将于下周一（1日）发表主题演讲，揭晓下一代AI技术突破。

规格媲美英伟达GB10「超级晶片」

报道指出，英伟达有意在今年推出Arm架构晶片N1及N1X，该款晶片将结合英伟达的低功耗图像处理器（GPU）及联发科的Arm架构中央处理器（CPU）。外界预期，N1X版本或配备与桌面级RTX 5070显示卡相若的CUDA核心数量，规格媲美英伟达GB10「超级晶片」。

此外，联发科行政总裁蔡力行早前取消原定于下周一的主题演讲，市场普遍预期，这意味黄仁勋极有可能在演讲中亲自发布新晶片，而联想（Lenovo）及戴尔（Dell）等品牌亦正准备多款搭载N1晶片的手提电脑。

为英伟达重要消费级产品

若晶片规格及发布消息属实，这将是自初代GeForce以来，英伟达最重要的消费级产品。由于新晶片基于Arm架构设计，意味其将运行Windows on Arm系统，而非由英特尔与AMD多年来主导的x86指令集。

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