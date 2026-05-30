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MiniMax启动A股IPO 冲刺「A+H」上市 港股年内累飙逾4倍

商业创科
更新时间：10:46 2026-05-30 HKT
发布时间：10:46 2026-05-30 HKT

中国证监会网站披露，MiniMax已于周五（29日）与中信证券签署辅导协议，正式启动A股首次公开募股（IPO）进程，意味公司有望继今年1月登陆港交所后，进一步冲刺「A+H」双上市平台。该股周五收报840元，较招股价累升逾4倍，市值高达2,635亿元。

成立于2022年初的MiniMax，从创立至赴港上市仅耗时约四年，创下全球AI公司IPO的最快纪录。值得注意的是，作为内地「AI大模型六小龙」之一，其主要竞争对手智谱已于今年2月签署A股辅导协议。

下月与智谱纳入恒生科技指数 

股份表现方面，MiniMax于今年1月挂牌，当时引入包括阿里（9988）、腾讯（700）、高瓴等多家顶尖机构及基石投资者，认购总额约27.23亿元。该股上市后一路反复炒上，更于3月中旬最高触及1,330元，一度登顶港股最高价股份。截至周五（29日），该股收报840元，较招股价165元仍累涨约409%。此外，恒指公司早前公布季检结果，MiniMax与智谱双双获纳入恒生科技指数，变动将于6月8日生效。

去年海外收入占逾七成

业绩方面，MiniMax去年总收入达7,903.8万美元，按年大增158.9%；其中海外市场成为增长引擎，贡献逾73%收入。期内经调整净亏损为2.5亿美元，亏损率按年大幅收窄。受惠于模型及系统效率提升，以及基础设施配置优化，去年毛利按年大增4.37倍至2,007.9万美元，毛利率录得25.4%，按年提升13.2个百分点。


 

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