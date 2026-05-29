打击跨境炒股引发保险合规担忧 香港保监局回应 将与内地相关部门保持沟通

中证监近日严厉打击非法跨境炒股以阻资金外流，行动也正引发部分内地投保人对购买香港保险合规性的担忧。香港保监局最新回应指，就内地人士来港投保事宜，香港保监局自2016年起已实施额外监管要求，将继续打击市场不当行为和内地相关部门一直保持沟通。

保险销售必须在港进行

香港保监局回应内媒查询时表示，局方和内地相关部门一直保持密切联系，包括就违规跨境销售在内的监管议题进行沟通。该局强调，在现行法规下，香港人寿保险的整个销售流程必须在香港境内进行，而香港的持牌保险中介人亦不得在内地招揽保险业务。同时主事人（即保险公司、保险经纪公司或保险代理机构）有责任制定和实施有效的内部管控程序，以确保中介人合法合规地进行受规管活动。

2016年起已实施额外监管要求 签署声明及收集入境证明

上述回复亦提到，就内地人士来港投保事宜，香港保监局自2016年起已实施额外监管要求，如特别规定内地人士来港投保时须另行签署一份重要资料声明，以确保保单的整个销售过程必须在香港境内进行，且所有投保文件亦必须在香港境内签署。除此之外，保险公司亦须收集相关佐证文件（例如入境文件记录等），以证明该内地客户在投保时确实身处香港。

加强公众教育

此外，香港保监局也已透过「赴港投保七件事」宣传活动，加强民众教育，提醒内地人士来港投保时应注意的事项。



