特首周日率团赴中亚 马时亨：助内企业出海 肩负「超级联系人」使命

行政长官李家超将于本周日率领商贸代表团前往哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦访问，开拓新兴市场机遇，香港贸发局亦与近30间内地企业一同「出海」。贸发局主席马时亨表示，贸发局负责统筹这次行程，而政府则配合推进很多工作，大约有60至70位代表会跟著代表团出发，贸发局亦迎来特首赋予的全新任务，助力内地企业出海，肩负起「超级联系人」的使命。

他直言，「有好多嘢可以推」，金融领域有很多发展机会，香港具备完善的银行体系、成熟的资本市场、专业的会计与法律服务及高效流通的资讯，是内地企业布局全球的理想跳板。他又指，内地企业以香港为基地拓展海外市场，既能带动香港金融、专业服务等产业发展，也能进一步巩固香港国际枢纽地位，实现互利共赢。

另外，贸发局迎来六十周年志庆，头炮庆祝活动今天启动。贸发局旗舰零售平台「香港.设计廊」（设计廊）举办「香港.设计廊」走动全城活动（走动全城），在三星期内（5月29日至6月18日）向市民及旅客展示本地原创品牌与设计产品，呈献 香港设计的创意故事、多元与活力。

贸发局迎来六十周年志庆

贸发局旗舰零售平台「香港.设计廊」