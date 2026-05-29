Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic再融资650亿美元 推升估值至9650亿 超越竞争对手OpenAI

商业创科
更新时间：11:01 2026-05-29 HKT
发布时间：11:01 2026-05-29 HKT

AI初创企业Anthropic周四（28日）宣布完成新一轮融资，成功筹集达650亿美元，推动公司估值飙升至9650亿美元，在估值增速上超越竞争对手OpenAI。

创投历史最快估值增长纪录

据资料显示，Anthropic的估值由今年2月时的3,800亿美元，在短短数月内大幅翻倍至9,650亿美元，成功超越OpenAI于今年3月录得的8,520亿美元。

另外，据PitchBook显示，Anthropic自推出首款产品至今仅3年零2个月，其估值便由上一轮水平翻倍，创下全球创业投资（VC）历史上最快的估值增长纪录。

Anthropic透露，自今年2月完成G轮融资以来，旗下AI聊天机器人「Claude」在环球企业级客户中的渗透率持续飙升。公司更首次披露关键财务数据，其「年化收入」（Run-rate revenue）已于本月早前正式冲破470亿美元大关。

美光三星SK海力士入股

本轮650亿美元的巨额融资由Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks及红杉资本领投，Coatue和ICONIQ等顶级机构共同参与。

值得注意的是，三大半导体与存储晶片巨头，包括美光（Micron）、三星电子（Samsung）及SK海力士（SK Hynix）亦以「战略基础设施合作伙伴」身份参与是次入股。

此外，是次融资亦包含了超大型云端服务商此前承诺的150亿美元投资，其中包括电商巨头亚马逊增资的50亿美元。亚马逊曾于4月表示，计划在未来10年内向Anthropic投资高达250亿美元，而Anthropic亦承诺承担超过1,000亿美元用于亚马逊的云端技术（AWS）。

即睇《乱世投资》专页↓

即睇《乱世投资》专页↓

最Hit
向太爆一顶流男星当众向她下跪 为认契妈不理巨星身份 向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
13小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
19小时前
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
00:17
「星球大战」式灭蚊｜国产神器激光每秒击落30多只 众筹达$1950万海外爆单︱有片
奇闻趣事
5小时前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
19小时前
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT
青衣女子被贼按密码入屋盗百万手袋名牌 疑为前男友指使 警拘27岁青年
青衣女子被贼按密码入屋盗百万手袋名牌 疑为前男友指使 警拘27岁青年
突发
1小时前
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
本地连锁时装店「THE ASH」全线结业！8间分店6月同步关门 推帽子、T恤半价优惠告别
生活百科
2026-05-28 12:24 HKT
周亦卿2015年立遗嘱前9日赠长女周莉莉5432万元支票及五女周蕙蕙花园台单位，周莉莉收支票之余，对五妹亦获赠物业感到不满。资料图片
其士争产案丨2015年遗嘱订立前9日收父亲5432万元 周莉莉对周蕙蕙亦获赠花园台物业感不满
社会
18小时前
印度集体婚礼 42准新郎盛装赴会 最后0新娘现身
即时国际
8小时前
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
90年代小生何宝生弃百亿身家出家真相曝光 林韦辰代友平反烂赌传闻 苦等多年未剃度全因这牵挂
影视圈
2026-05-28 09:00 HKT