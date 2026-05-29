Anthropic再融资650亿美元 推升估值至9650亿 超越竞争对手OpenAI

AI初创企业Anthropic周四（28日）宣布完成新一轮融资，成功筹集达650亿美元，推动公司估值飙升至9650亿美元，在估值增速上超越竞争对手OpenAI。

创投历史最快估值增长纪录

据资料显示，Anthropic的估值由今年2月时的3,800亿美元，在短短数月内大幅翻倍至9,650亿美元，成功超越OpenAI于今年3月录得的8,520亿美元。

另外，据PitchBook显示，Anthropic自推出首款产品至今仅3年零2个月，其估值便由上一轮水平翻倍，创下全球创业投资（VC）历史上最快的估值增长纪录。

Anthropic透露，自今年2月完成G轮融资以来，旗下AI聊天机器人「Claude」在环球企业级客户中的渗透率持续飙升。公司更首次披露关键财务数据，其「年化收入」（Run-rate revenue）已于本月早前正式冲破470亿美元大关。

美光三星SK海力士入股

本轮650亿美元的巨额融资由Altimeter Capital、Dragoneer、Greenoaks及红杉资本领投，Coatue和ICONIQ等顶级机构共同参与。

值得注意的是，三大半导体与存储晶片巨头，包括美光（Micron）、三星电子（Samsung）及SK海力士（SK Hynix）亦以「战略基础设施合作伙伴」身份参与是次入股。

此外，是次融资亦包含了超大型云端服务商此前承诺的150亿美元投资，其中包括电商巨头亚马逊增资的50亿美元。亚马逊曾于4月表示，计划在未来10年内向Anthropic投资高达250亿美元，而Anthropic亦承诺承担超过1,000亿美元用于亚马逊的云端技术（AWS）。