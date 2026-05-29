怡和据报计划出售更多资产 拟悉售港岛壹号中心 进一步转型高增长投资公司

据彭博引述知情人士报道，怡和控股（Jardine Matheson Holdings）正考虑出售更多资产，以便由综合企业转型为专注于高增长领域的投资公司。

报道指，该公司考虑出售铜锣湾港岛壹号中心（One Causeway Bay）的剩余部分。怡和去年已将大楼的13层以72亿港元，出售给阿里巴巴（9988）和蚂蚁集团。

仁孚亦为潜在出售目标

怡和的业务涵盖零售、汽车和基础设施，知情人士表示，该公司亦正在审视其他子公司。另一个潜在出售目标是怡和旗下的仁孚（Zung Fu），该公司是Benz的香港和澳门经销商。

报道又引述一位知情人士指，行政总裁Lincoln Pan目前正在招聘投资团队以监督集团的投资组合改革。他去年12月加入怡和前，曾任私募股权公司PAG的联席主管。

在新加坡上市的怡和，过去一年股价上升超过40%，期内公司提出或完成了至少105亿美元的资产出售和并购交易，又积极回购股票以提升投资者回报。

扩展业务至澳洲及日本

此前有报道指，怡和的核心目标是扩展业务至澳洲及日本，以捕捉新的增长机会并降低来自东南亚的地缘政治风险。知情人士透露，东南亚目前约占其基础利润的63%。

另外，怡和亦寻求进入现有投资组合之外的行业，目前其投资重点在重工业、房地产、零售和金融服务。怡和日前宣布以24亿美元收购澳洲诊断影像服务商I-MED放射网络有限公司，进军澳洲医疗产业。

年内放售18亿美元港楼

同时，怡和及其子公司一直在出售包括房地产和基础设施在内的资本密集型资产，以释放资金投入增长更快的行业和市场。据彭博数据，怡和过去一年已放售至少18亿美元的香港房地产资产。

其他行业方面，早前有报道指，怡和旗下餐饮部门正在寻求出售其在香港和台湾的肯德基和必胜客，据报吸引了凯雷集团和百胜中国等竞购。另外，该公司又探索出售其在马来西亚和新加坡的汽车经销业务。

除了出售资产，怡和亦努力精简人手编制，知情人士透露，集团及其旗下DFI Retail Group已多次裁减后勤人员。

相关文章：港KFC及Pizza Hut或易主 怡和传洽售餐饮业务 惠康购百佳洽谈陷僵局